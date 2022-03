Un grup de militari ruși care ar fi vrut să ajungă pe o clădire din Ucraina pentru a face niște recunoașteri au rămas blocați în lift. Se pare că militarii nu luaseră în considerare că ucrainenii le pot tăia curentul.

O fotografie care pare să fie o captură de pe imaginile camerei de supraveghere dintr-un lift a fost distribuită pe Twitter de un profesor de la Universitatea din Sussex, Anglia.

10 militari par surprinși și îngrijorați și par să încerce să iasă din lift.

”Soldații ruși folosesc liftul pentru a putea ajunge pe o clădire de birouri pentru a face cercetări, iar ucrainenii... le întrerup alimentarea cu energie electrică. Acesta nu este războiul ruso-ucrainean, este Marele Război rusesc pentru competență”, a explicat profesorul pe Twitter.

Russian soldiers use the lift so they can get to the top of a building to do some reconnaissance, and Ukrainians…switch off the power. This isn’t the Russo-Ukrainian War, it’s the Great Russian War On Competence. https://t.co/Z2WpRoaZTa