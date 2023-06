Situația din Rusia evoluează prost pentru regimul Putin într-un ritm extrem de rapid, potrivit mai multor analiști militari care comentează evenimentele sâmbătă, 24 iunie, în jurul orei 17.30.

UPDATE 18.10 Situația din teren arată că ofensiva ucraineană continuă să avanseze în teritoriile ocupate de Rusia în Donbas, într-un ritm extrem de rapid. Rapoarte neconfirmate indică faptul că armata coordonată de Kiev a reușit să recucerească Krasnohorivka, o localitate de lângă capitala Donețk care era ocupată de Rusia încă din timpul invaziei din 2014.

Near Krasnohorivka, assault units of the Armed Forces of Ukraine captured several positions held by the Russian invaders since 2014.

For operational reasons, release of this information was delayed by a week.https://t.co/fCaNUryLXw pic.twitter.com/5bRaDrV43g