Condamnările pentru crimă în rândul soldaților ruși au crescut de nouă ori. Motivele pentru care rămân violenți după întoarcerea de pe front

Soldații ruși care revin în țară după ce au luptat pe frontul din Ucraina devin o problemă socială tot mai mare. Numărul condamnărilor la crime comise de foști soldați a crescut aproape de 10 ori în 2023 față de anul precent. Grațierea criminalilor din închisorile ruse care sunt dispuși să lupte în Ucraina a contribuit mult la situație.

Ministerul Apărării din Marea Britanie a publicat datele îngrijorătoare preluate chiar de la instanțele din Rusia. În 2021, doar 11 soldați au fost condamnați pentru crimă și numărul din 2022 a fost similar: 13 condamnări.

Cifrele au explodat însă în 2023, odată cu revenirea de pe front a soldaților trimiși să lupte în Ucraina. Au fost înregistrate 113 condamnări, o creștere cu 900% față de anii anteriori. Peste 15.000 de prizonieri grațiați au revenit în Rusia după ce au servit în unități militare penale, potrivit Știrile ProTV.

Creșterea dramatică a numărul de soldați care sunt condamnați în Rusia pentru crimă are două cauze principale, potrivit datelor strânse de autoritățile britanice.

Cea mai evidentă este politica Kremlinului de a renunța la condamnările criminalilor care sunt dispuși să lupte pe front timp de șase luni. Cei mai mulți dintre aceștia, aflați în inchisoare pentru infracțiuni violente au fost recrutați de grupul Wagner.

În luna ianuarie, Moscova a decis să restrângă această tehnică de recrutare. Astfel, grațierile prezidențiale sunt disponibile în prezent doar pentru deținuții care rămân pe front până la finalul războiului din Ucraina.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 27 April 2024.

Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/scUbq0JRWK #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/zJHgf0C9wS