Adevărul dur dezvăluit de un colonel FSB despre situația armatei ruse în Ucraina. „În curând nu vor avea aproape nicio resursă”

Infamul colonel FSB în rezervă Igor Girkin face o remarcă extrem de critică la adresa Kremlinului, în legătură cu situația din Ucraina.

Girkin a condus mulți ani trupele de diversiune trimise de Moscova în Donbas după ocuparea Crimeii, în 2014. Printre altele, colonelul FSB în rezervă, cunoscut sub apelativul Strelkov, a condus în 2014 un minister al Apărării în autoproclamata republică populară din Donețk.

În această calitate, a coordonat o parte dintre soldații care au intrat în Ucraina cu lansatoarele de rachete BUK și au doborât avionul de pasageri al Malaysia Airlines. De altfel, Strelkov este căutat la nivel internațional pentru a fi judecat în procesul care are loc în Olanda.

De la începutul invaziei rusești în Ucraina, Girkin s-a remarcat prin mai multe ieșiri critice la adresa strategiei Rusiei în Ucraina, precum și prin dezvăluiri ieșite din comun, pentru un reprezentat influent al Moscovei. Contul de Telegram al lui Strelkov este urmărit de peste 400.000 de oameni.

Pentru a încerca să rămână în atenția publică, Girkin scrie mult și face emisiuni live. Într-una dintre aceste dezbateri publice, ofițerul FSB a vorbit vineri, 22 iulie, despre lipsurile mari ale armatei ruse în Ucraina.

Declarațiile lui Strelkov au fost urmărite live de jurnalistul de investigații bulgar Christo Grozev, care a scris ulterior pe Twitter: "Girkin citează astăzi „oameni informați” care îi spun că armata rusă are mai mulți soldați dezortori și KIA (n.r. - killed in action/ uciși în acțiune) decât noi recruți zilnic, spunând că „în curând nu vor avea aproape nicio resursă pentru a trece la ofensivă”", ar fi declarat Girkin.

Girkin quotes today "informed people" who tell him the Russian army has more defections and KIA than new recruits per day, will "soon have almost no resources to go on the offensive with".