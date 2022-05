Într-un videoclip postat de CNN se vede cum soldaţi ruşi au împuşcat doi civili ucraineni neînarmaţi în faţa unei reprezentanţe auto din apropierea Kievului, pe 26 martie.

Una dintre victime era proprietarul, a cărui familie a refuzat să i se dea numele, iar cealaltă era Leonid Oleksiovici Pliats, paznicul în vârstă de 68 de ani.

Soldaţii au venit în spatele civililor şi au deschis focul, iar ambii civili au căzut la pământ.

Luptătorii civili au încercat să îl salveze pe Pliats, care şi-a legat un bandaj şi s-a îndreptat spre baraca sa, dar bărbatul a murit într-o baltă de sânge din cauza unei hemoragii, deoarece luptătorii au fost nevoiţi să se retragă.

Fiica lui, Iulia, spune că nu poate să urmărească videoclipul în care se observă cum tatăl ei moare, dar îl va păstra pentru a-l arăta într-o bună zi copiilor ei, ca să nu uite cât de sălbatici au putut fi invadatorii.

