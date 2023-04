După ”aventurile” din Pădurea Roșie de la Cernobîl, la începutul invaziei în Ucraina din 2022, soldații ruși au dezgropat vite bolnave cu antrax la Zaporojie. O întreagă unitate a intrat în carantină.

Armata lui Putin demonstrează încă o dată lipsă de logică și profesionalism. Când au săpat tranșee în zona ocupată a regiunii Zaporojie, invadatorii au dat accidental de un loc unde erau îngropate vite și s-au infectat cu antrax.

Potrivit primarului Melitopolului, Ivan Fedorov, în urma incidentului, o unitate de ruși se află acum în carantină.

„Doi soldați ruși au fost aduși la spitalul din Melitopol, dar după ce diagnosticul a fost confirmat, aceștia au fost rapid șterși din evidențele spitalicești și duși într-o destinație necunoscută ”, a comentat el.

În timpul invaziei pe scară largă din 2022, unele unități rusești au decis să se desfășoare pe teritoriul centralei nucleare de la Cernobîl, neînțelegând consecințele pentru propria lor sănătate. Unele unități au săpat chiar șanțuri în Pădurea Roșie „contaminată” cu radiații și au staționat în ele mult timp. După ce invadatorii au fugit, experții au examinat tranșeele și au ajuns la concluzia că soldații ruși au primit o doză foarte mare de radiații. Potrivit oamenilor de știință, după o vizită la centrala nucleară de la Cernobîl, personalul militar rus nu va trăi mai mult de un an.

In #Zaporizhzhia, orcs dug trenches, and during the the digging process they dug up a cattle cemetery & contracted anthrax.

Probably they even ate🙄

Now the entire unit is fatally ill.

We don't just call them orcs for no reason. pic.twitter.com/D4P5uG1dLZ