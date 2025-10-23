Așa arată și se simte iadul pentru sute de soldați ruși, izolați pe „insulele morții”. Luptă pentru supraviețuire, în timp ce riscă să moară de foame sau să fie țintiți de drone VIDEO

Joi, 23 Octombrie 2025, ora 08:23
De când forțele ucrainene au eliberat orașul din sud în noiembrie 2022, celebrul râu a format o nouă linie de front FOTO X/ Huynh Hoang

Soldații ruși au fost lăsați izolați pe niște „insule ale morții”, unde riscă să moară de foame sau să fie țintiți de dronele ucrainene.

Imagini dramatice surprind momentul în care trupele lui Vladimir Putin, complet expuse, se îmbarcă într-o barcă mică, încercând să scape de pe insulița mlăștinoasă de pe râul Nipru, potrivit thesun.com.

La doar câteva secunde după ce au părăsit insula mlăștinoasă, o dronă kamikaze amenințătoare le detectează poziția și se îndreaptă în viteză spre ambarcațiunea camuflată, sortită pieirii.

Drona explodează, lăsând zeci de soldați ai lui Putin fără viață.

Lanțul de insule din delta Niprului a devenit una dintre cele mai fierbinți zone de luptă din acest război istovitor din Ucraina.

De asemenea, ele servesc drept zonă tampon la sud de Herson.

De când forțele ucrainene au eliberat orașul din sud, în noiembrie 2022, celebrul râu a format o nouă linie de front.

Malul drept este un bastion ucrainean, în timp ce malul opus este alcătuit din terenuri joase aflate sub control rus.

Insula din centrul râului este martoră la zboruri neîncetate de drone, ciocniri de artilerie și raiduri nocturne.

Pentru mii de soldați ruși, insula servește inițial ca punct de siguranță sau de recunoaștere, înainte ca aceștia să rămână izolați zile întregi, descoperind prea târziu că au căzut într-o capcană ingenioasă.

Orice semn de mișcare prin labirintul dens de mlaștini și canale înguste este adesea observat cu ușurință de dronele kamikaze ucrainene.

Serviciile de informații ucrainene sugerează că până la 5.100 de soldați ruși au murit în delta Niprului doar de la începutul lunii ianuarie.

Mulți dintre aceștia se crede că au murit de foame, din cauza lipsei proviziilor.

Colonelul Oleksandr Zavtonov, din cadrul Corpului 30 Marin al Ucrainei, a declarat pentru The Telegraph: „Zona este o zonă a morții pentru Rusia. Nu ai unde să te ascunzi. Prizonierii pe care luptătorii noștri i-au capturat recent pe insule au vorbit despre imposibilitatea de a le livra hrană și apă potabilă, iar ei trebuie să bea apă din râu.”

Oksana Kuzan, șefa departamentului analitic de la Centrul Ucrainean pentru Securitate și Cooperare, a adăugat: „Unitățile militare ruse care rămân pe insulele din delta Niprului se confruntă cu probleme serioase legate de hrană, muniție și rotații.”

Unele forțe rusești ar fi ordonate să se deplaseze pe insulă pentru a colecta informații sau pentru a stabili rețele radio care să mărească raza de operare a vehiculelor aeriene fără pilot.

Misiunile de recunoaștere sau posturile de observație avansate pot fi instalate în mlaștini dacă acțiunile se fac sub acoperirea întunericului.

Însă adesea bărcile de război sunt detectate și distruse înainte ca vreun avantaj tactic să poată fi obținut.

Sute de soldați ruși pot fi prezenți pe insulă în același timp.

Unele unități ale Diviziei 98 Aeropurtate, redeplasate din direcția Kramatorsk, sunt cunoscute pentru că operează pe insule, potrivit The Telegraph.

Se spune că și marinarii ruși din Brigada Separată 61 au ajuns pe insule încă din aprilie.

Se crede că li s-a cerut intenționat să își păstreze pozițiile timp de mai multe luni înainte de a încerca să scape.

Comandantul Dmytro Pletenchuk din cadrul Marinei Ucrainei a explicat că, în opinia sa, rușii încearcă constant să preia controlul asupra insulelor.

El afirmă că cei aflați la conducerea forțelor militare din regiune nu țin cont de „pierderile propriilor lor militari”.

Pletenchuk a adăugat: „Insulele, ca orice alt teritoriu al Ucrainei, sunt importante. Dacă permiți rușilor să cucerească un teritoriu, cu siguranță vor avansa.

