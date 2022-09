Cum arată o locuință folosită de soldații ruși în Ucraina. Au furat și distrus aproape totul la plecare VIDEO

Proprietara unei locuințe din localitatea Vysokopillya din regiunea Herson, recent eliberată de armata ucraineană, arată într-o înregistrare video jaful pus la cale de soldații ruși

Casa a fost folosită de către ruși în perioada în care au ocupat localitatea menționată.

Când au fost nevoiți să se retragă, rușii au jefuit casa de tot ce era în interior și au distrus-o în mare parte. Au furat televizoare, aparate electrocasnice și chiar obiecte de mobilier.

A resident of the liberated Vysokopillya in the Kherson region showed her house where the occupiers lived. All that can be carried has been carried out. Everything that was impossible to bear was uprooted. pic.twitter.com/iuiQLE7SnL