”Sunt cadavre peste tot. Suntem carne de tun”. Filmarea soldaților ruși abandonați de comandanții lor pe frontul din Ucraina VIDEO

Trei militari ruși înspăimântați, pe care comandanții lor i-au abandonat în tranșeele de lângă o centură forestieră, au înregistrat un videoclip.

În momentul înregistrării, aceștia erau de două zile fără apă sau mâncare sub focul continuu al ucrainenilor.

Din grupul de asalt rusesc din care făceau parte, care includea 10 militari, doar trei au supraviețuit atacului.

Ei stăteau de câteva zile într-o tranșee fără mâncare sau apă, ascunzându-se de bombardamentele Forțelor Armate ucrainene.

"Așa luptăm... Nu putem face nimic. Suntem carne de tun... Trag în noi cu toate armele... Asta e acoperișul nostru (arată spre niște nuiele - n.red). E zero... Și camarazii noștri mor, și tot mor... Nu avem comunicații, nu avem nimic. De ce dracu ne-au lăsat aici?... Sunt cadavre peste tot... Comandanții ne-au promis că ne aprovizionează cu de toate... Nu avem apă să bem sau să mâncăm... Ucrainenii au acum și „Bradley” (vehicule de lupta americane - n.red) cu care vor trage în noi. Noi avem doar două mortiere, e al dracului de dureros”, s-au plâns ocupanții ruși.

Two Russian soldiers are discussing how Russia is winning. Impressive. pic.twitter.com/ylnKjMimAv