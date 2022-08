Militarii ruşi, despre care Ministerul rus al Apărării susţinuse în weekend că ar fi fost otrăviţi de ucraineni, sunt soldaţi care au staţionat pe teritoriul centralei nucleare din Zaporojie şi care au fost spitalizaţi cu simptome caracteristice expunerii la radiaţii, a declarat luni paramedicul ucrainean Bogdan Bondarenko, citat de numeroase media ucrainene, între care agenţia de presă Unian.

Ei au fost transportaţi la spital în 31 iulie de pe teritoriul centralei nucleare din Zaporojie, iar simptomele lor menţionate în mass-media sunt caracteristice bolii provocate în urma expunerii la radiaţii, subliniază expertul ucrainean într-o postare pe Facebook, care a făcut vâlvă în presa locală.

Interesting Facebook post this morning from Bogdan Bondarenko: a frontline paramedic operating in the #Enerhodar region.

He claims that Russian servicemen stationed at the Zaporizhzhia NPP were taken to the local ICU with symptoms consistent with radiation sickness. pic.twitter.com/dCokPIj4H4