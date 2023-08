Cât câștigă soldații armatei ruse care luptă în Ucraina. Promisiunile insuficient de atractive ale lui Putin

La începutul războiului din Ucraina, un locotenent al Forțelor Armate Ruse era plătit cu doar 81.200 de ruble pe lună (aproximativ 800 de euro), iar astăzi chiar și gradele inferioare primesc începând de la 200 de mii de ruble (în jur de 2 000 de euro).

Serviciul de presă al Ministerului Britanic al Apărării a analizat situația salariilor în armata rusă.

În octombrie 2022, Putin a promis tuturor mobilizate cel puțin 195.000 de ruble pe lună. Creșterea este de 2,7 ori mai mare decât salariul mediu din toată Rusia (aproape 72.000 de ruble - 700 euro).

Experții militari subliniază că stimulentele sunt mulțumitoare pentru ruși, în special pentru cei care locuiesc în cele mai sărace regiuni ale Rusiei. Cu toate acestea, nici măcar o astfel de situație financiară nu va permite Ministerului Apărării din Rusia să îndeplinească planul de recrutare al voluntarilor.

Ministerul rus al Apărării ar putea începe să recruteze migranți în Forțele Armate care au pașaportul cu cetățenie rusă.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 29 August 2023

