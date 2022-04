Soldații ruși prezenți în Ucraina au fost prinși cum au furat diverse obiecte.

Un ucrainean a descoperit că perechea sa de AirPods ajunsese în Rusia, după ce i-a fost furată.

Soldatul care ar fi furat căștile ar fi ajuns în regiunea Belgorod din Rusia, situată la 40 de kilometri de granița cu Ucraina, așa cum i-a indicat aplicația de localizare a deviceului.

#Ukrainians track devices stolen by invaders. For example, these AirPods appeared in the #Belgorod region. pic.twitter.com/WN1Og9wq6A