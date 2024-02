Armata de ocupație a Federației Ruse a avut o zi de marți „neagră” pe 20 februarie, când Forțele Armate ucrainene au lansat o lovitură cu succes asupra unui teren de antrenament de lângă localitatea Volnovakha, situată la 27 de kilometri de linia frontului.

Propagandiștii militari Z ruși scriu deja despre această lovitură. Potrivit paginii de Telegram ”Dosar de spionaj”, terenul de antrenament rusesc din satul ocupat Trudovskoye, la est de Volnovakha, a fost atacat.

Trei obuze HIMARS MLRS au lovit la ora 9 dimineața, când armata rusă s-a aliniat în fața comandamentului pentru ”a sărbători victoria de la Avdiivka”.

"La această unitate, erau antrenați personalul militar al Brigăzii 39 motorizate de pușcași de gardă separată (unitatea militară 35390, Yuzhno-Sakhalinsk). Atacul cu rachete a avut loc într-un moment în care personalul militar se forma pe terenul de antrenament", a spus sursa.

Potrivit acesteia, numărul ocupanților ruși lichidați este de 65 de militari. Nu se știe încă câți au fost răniți. Corespondentul militar Z rus Filatov a confirmat informația. El nu a oferit detalii, dar a precizat că au existat „pierderi mari”. Potrivit propagandistului, lovitura ar fi fost efectuată la 7 km de linia de contact militar, ceea ce este probabil o greșeală. Trudovskoye este la 27 km de front.

Ofițerul rus Igor Guzenko (cunoscut sub porecla „Al treisprezecelea”) a confirmat, pe canalul său de Telegram, moartea a 65 de invadatori ai Federației Ruse pe terenul de antrenament din satul Trudovskoye de lângă Volnovakha.

El l-a numit pe comandantul Moiseev, despre care propagandistul Solovyov a făcut un reportaj, ca vinovat al „tragediei”. Cu toate acestea, după mărturisirea publică, Guzenko s-a speriat și a scos numele de familie din postare.

„65 de vieți, 65 de bărbați nu se vor întoarce acasă în viață din cauza capriciului comandantului, iar asta era dimineața, acum, cu siguranță, numărul este diferit”, a scris el în textul editat.

