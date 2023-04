Soldați ruși obligați să-și ceară scuze după ce au reclamat abuzurile comandanților. Cum arată cele două înregistrări VIDEO

Militarii din regimentul 387 infanterie al Forțelor Armate Ruse au înregistrat un videoclip în care și-au exprimat indignarea față de acțiunile comandanților lor și au făcut apel la guvernatorii regiunilor Tula, Riazan și Lipețk, precum și la Ministerul Apărării al Rusiei.

Ei s-au plâns de atitudinea comandanților de regiment față de ei. Cu toate acestea, în câteva zile, au înregistrat un nou mesaj video, unde au infirmat tot ce s-a spus mai devreme.

„Recruții ruși s-au plâns de viața și atitudinea dificilă a comandanților, după după ce au purtat o „conversație” cu e, i-au obligat să înregistreze o nouă scuză”, a comentat jurnalistul Denys Kazanskyi.

Astfel, mai multe persoane mobilizate s-au plâns de comandantul regimentului lor și adjunctul acestuia, care i-au umilit pe militari și nu le-au acordat asistență umanitară adecvată.

Apelurile au fost analizate iar problema a fost rezolvată, însă într-un mod deosebit. Militarii care s-au plâns au fost obligați să recunoască că au mințit, iar în unitate nu există așa ceva.

„Pe 15 aprilie, eu și alți militari am publicat informații false care au dezonorat onoarea și demnitatea colonelului Davydov și a maiorului Șerin. Am filmat clipul sub presiunea locotenentului principal Șamsiev, din cauza faptului că are o antipatie personală față de acești oameni. El a scris textul, îmi era frică de pedepsele fizice”, a spus unul dintre cei care au participat la înregistrarea plângerii.

Reamintim că pe 16 aprilie a apărut pe internet un filmuleț în care cei mobilizați se plângeau că au ajuns în regiunea Lugansk, deși au fost trimiși la Rostov și Crimeea. Li s-au luat actele și habar nu aveau ce ar trebui să facă aici.