Rușii au mari probleme de motivare a soldaților pentru a merge pe front, în încercarea de a opri ofensiva ucraineană.

Printre cei care ar refuza reîntoarcerea în război sunt soldații așa-zisei armate a regiunii Luhansk, ocupată integral de Rusia.

Într-un material video publicat pe Twitter, un soldat spune că nu se vor întoarce pe front chiar dacă vor venii procurorii din Rusia.

Soldații susțin că nu au fost rotiți din 24 februarie și nu au niciun echipament.

Very chaotic conversation, but we could hear some interesting things. "LNR" soldiers are not satisfied that:

- they fight for 7 months without rotation;

- officership loot everything. pic.twitter.com/AVBCnGTY4X