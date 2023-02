Soldați ruși din Siberia acuză că au primit ”ordine ilegale și criminale” și că au fost trimiși la luptă ”fără niciun sprijin” VIDEO

Soldați care spun că fac parte dintr-o unitate rusă mobilizată desfășurată în Ucraina s-au plâns, pentru a doua orară într-o lună, de tratamentul și de comandanții lor.

Bărbații fac parte din regimentul 1439, care provine din Irkutsk, Siberia. Un grup din același regiment a emis un protest similar în ianuarie. Nu este clar dacă noul videoclip include bărbații implicați în plângerea anterioară, transmite CNN.

În cel mai recent videoclip, publicat sâmbătă, soldații susțin că au primit "ordine ilegale și criminale" din partea comandamentului lor și au fost trimiși la luptă fără "niciun sprijin".

"Suntem mobilizați din regiunea (regiunea) Irkutsk, regimentul 1439, care au fost trimiși în (autoproclamata Republică Populară Donețk) din orașul Novosibirsk la 31 decembrie 2022", a spus un soldat cu cagulă care citea un mesaj și era înconjurat de alți soldați.

"Cerem ajutor pentru a face față ordinelor ilegale și criminale ale comandamentului nostru ... soldații apărării teritoriale au fost transformați într-o singură zi în unități de asalt și au fost trimiși să asalteze fortăreața Avdiivka - fără niciun fel de sprijin din partea artileriei, comunicațiilor, geniștilor, recunoașterii - pentru a fi măcelăriți", a afirmat bărbatul rus, potrivit sursei citate.

