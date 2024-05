Trei soldați israelieni uciși și 12 răniți, după un atac cu rachete în principalul punct de trecere a frontierei pentru ajutorul umanitar VIDEO

Trei soldaţi israelieni au fost ucişi şi 12 răniţi duminică de rachete lansate de aripa armată a Hamas în jurul Kerem Shalom, principalul punct de trecere a frontierei pentru ajutorul umanitar din Israel spre Fâşia Gaza, a declarat pentru AFP armata israeliană.

Printre răniţi, "trei soldaţi sunt în stare gravă", a precizat armata.

Brigăzile Al-Qassam, aripa armată a Hamas, au revendicat incendiul, ceea ce a determinat Israelul să închidă trecerea folosită pentru transportul ajutoarelor către Fâşia Gaza.

Armata a spus că 14 rachete au fost lansate spre punctul de trecere dintr-o zonă adiacentă trecerii de la Rafah.

