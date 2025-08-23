Ucraina anunță pierderile Rusiei de pe front: peste 1 milion de soldați de la începutul invaziei

Autor: Monica Vasilescu
Sambata, 23 August 2025, ora 12:45
FOTO Reteaua X / Ukrainian Air Force

Rusia a pierdut 1.075.160 de soldați în Ucraina de la începutul invaziei pe scară largă din 24 februarie 2022, a anunțat Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei, citat de kyivindependent.com. Doar pe 22 august au fost raportate 840 de victime în rândul forțelor ruse.

Pierderi masive de tehnică militară

Pe lângă pierderile umane, raportul indică și distrugerea unui număr impresionant de echipamente militare: 11.129 de tancuri, 23.164 vehicule blindate de luptă, 59.512 vehicule și rezervoare de combustibil, 31.858 sisteme de artilerie, 1.472 lansatoare multiple de rachete, 1.210 sisteme de apărare aeriană, 422 avioane și 340 elicoptere, 52.935 drone, 28 de nave și bărci și un submarin.

Cel mai sângeros conflict din Europa după 1945

Războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei a devenit cel mai sângeros conflict de pe continentul european de la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial. Pierderile raportate arată intensitatea luptelor și costurile uriașe ale invaziei ruse.

Negocieri de pace

Președintele american Donald Trump a declarat că în aproximativ două săptămâni ar trebui să știe dacă sunt posibile progrese în încercarea sa de a pune capăt războiului dintre Rusia și Ucraina, în condițiile în care observă o ură imensă între președinții rus și ucrainean, Vladimir Putin și Volodimir Zelenski, și a vorbit din nou despre posibilitatea de a impune noi sancțiuni Rusiei sau de a abandona încercările de mediere, transmite Reuters.

„Nu sunt mulțumit de niciun aspect al efortului de a aduce Rusia și Ucraina la pace”, a mărturisit Trump în fața presei în Biroul Oval, la o săptămână după summitul său cu Putin în Alaska, încheiat fără rezultate concrete, dar după care amândoi au vorbit vag despre progrese.

De atunci, și după ce a avut luni la Casa Albă discuții cu Zelenski și cu lideri europeni veniți acolo să-l susțină pe acesta din urmă, Trump nu a reușit să-i aducă la aceeași masă pe Putin și Zelenski. „Există acolo o ură imensă”, a remarcat Trump despre ceilalți doi președinți.

„Dar vom vedea ce se întâmplă. Cred că în două săptămâni vom ști în ce direcție mă îndrept”, a semnalat în continuare președintele american.

El a enumerat și care ar fi opțiunile sale după acest orizont de timp, menționând că va decide atunci dacă va impune „sancțiuni masive” Rusiei sau dacă pur și simplu va abandona încercările sale de mediere între Rusia și Ucraina și le va spune acestora că „este lupta voastră”.

Planul său inițial după summitul din Alaska era să fie organizat un summit trilateral Trump-Putin-Zelenski. Totuși, după întâlnirile de luni cu Zelenski și cu grupul de lideri europeni, și după ce, într-o pauză a acestora, a avut și cu Putin o discuție telefonică, Trump a anunțat că se lucrează întâi la organizarea unei întâlniri bilaterale Putin-Zelenski și abia după aceasta ar urma să se desfășoare și trilaterala dorită.

