Videoclipul Kievului despre contraofensivă: ”Planurile iubesc tăcerea. Nu va fi niciun anunț” VIDEO

Ministerul Apărării din Ucraina a postat un clip video în care lasă să se înțeleagă că nu va fi niciun anunț oficial privind data începerii contraofensivei.

”„Planurile iubesc tăcerea. Nu va fi niciun anunț despre început”, se spune într-un mesaj al Ministerului ucrainean al Apărării, distribuit pe rețelele sociale.

În filmulețul, realizat într-un mod foarte profesionist, sunt înfățișați, pe rând, soldați ucraineni care duc degetul la buze - „șșșt” -, într-un îndemn la secret și tăcere.

Imaginile mai arată două avioane de luptă F-16, iar la finalul acestui cadru amenințător se aude pe fundal același „șșșt!”, arată hotnews.

"Plans love silence. There will be no announcement of the beginning [of the counteroffensive]," – Deputy Minister of Defense of #Ukraine Maliar. pic.twitter.com/oNa7dG1wDX