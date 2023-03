Un incident a avut loc marți seara în emisiunea lui Vladimir Soloviov, propagandistului nr. 1 al lui Vladimir Putin, de la Russia 1.

Unui invitat i s-a făcut rău și s-a prăbușit în platou, imaginile fiind surprinse în direct. Ceilalți invitați au sărit imediat să îl ajute.

Vladimir Soloviov, este un susținător înfocat al președintelui Vladimir Putin, iar emisiunea pe care o face a susținut până acum teza oficială, că Rusia întreprinde o „operațiune militară specială” în Ucraina menită să „denazifice” și să „demilitarizeze” această țară.

In Solovyov's studio, the invited propagandist could not stand the flow of brainwashing and fainted on the air. pic.twitter.com/9O1DOFNoRs