Omul lui Putin cere bombardarea României cu arme nucleare: "România nu va mai fi"

Unul dintre principalii progandiști ai Kremlinului, a vorbit despre atacarea României, după ce presa occidentală a scris că țara noastră este luată în calcul pentru instruirea piloților ucraineni pe avioanele americane de vânătoare F-16.

Vladimir Soloviov, principalul propagandist al președintelui rus Vladimir Putin, amenință România cu un atac cu „arme nucleare tactice”.

„Înseamnă că România nu va mai fi. Înseamnă că România va trebui atacată cu arme nucleare tactice”, a spus Soloviov, conform Digi24.Halucinanta sa afirmație a fost făcută în emisiunea pe care acesta o realizează la postul de televiziunea Rossia-1, cel mai popular post de televiziune din Rusia.

Aceeași amenințare a fost făcută și la adresa Republicii Moldova.

Declarația vine după ce publicația Politico a scris că mai multe țări occidentale consideră România o posibilă locație pentru a antrena piloți ucraineni pentru avioanele de luptă F-16.

Solovyov is now threatening Romania and Moldova with a nuclear strike... pic.twitter.com/Cn1Er8fndS