Soluția unei familii de români pentru a scăpa ieftin cu încălzirea: "Sunt câmpurile pline"

Românii au așteptat cu teamă sezonul rece și cheltuielile suplimentare pe care le aduce. Scenariile pesimiste s-au adeverit și cei mai mulți au plătit mai mult pentru încălzirea locuințelor.

Mulți au căutat soluții să facă economii. Este cazul unui român care adună împreună cu soția coceni de pe câmp. Acesta a relatat că ard repede și dau căldură mare, într-o postare pe Facebook.

"Dragi prieteni mutați la țară!

Am mai scris cândva că predau cursuri despre lene. Totuși, în lenea mea și cu kilogramele în plus, împreună cu nevasta, am adunat de pe câmp în câteva ore cinci butoaie de coceni. Anul acesta intenționez să dedic o săptămână pentru adunat coceni. Sunt câmpurile pline, deoarece de câțiva ani marea majoritate a tarlalelor cu porumb se recoltează cu combinele, sub formă de boabe, cocenii rămânând pe câmp "dâră", foarte ușor de adunat. Ard repede, dar dau o căldură mare.

Probabil veți spune că e rușinos să stau pe câmp să adun coceni, dar dacă economisesc o căruță de lemne, parcă se merită.

La nivelul României rămân pe câmpuri peste trei milioane de tone de coceni.

Așa că sigur dacă luați de bun exemplul meu și harnici cum vă știu, o să-mi rămână și mie ceva coceni", a scris bărbatul pe grupul Mutat la țară -viața fără ceas.

"Nu vreau să mă laud, dar în 21 de ani am cumpărat lemne doar de trei ori. Atenție! N-am furat lemne", a precizat acesta în comentarii.

"Lumea găsește normal să culegi coceni"

Postarea a stârnit o dezbatere în jurul ideii. Unii îl laudă, alții îl critică și îl acuză de furt, în comentarii.

"Și eu am făcut asta. Am invitat și o vecină, mi-a spus că-i este rușine și nu vine cu mine. Nu m-am supărat, au rămas mai mulți pentru mine."

"Am citit toate comentariile și am rămas uimită să văd că în afară de câteva excepții toată lumea găsește normal să culegi coceni (sau poate fi orice) de pe un câmp care nu îți aparține fără să ceri acordul proprietarului."

"Să ne mirăm cum am ajuns un popor de infractori"

"Și să ne mirăm cum am ajuns un popor de infractori! Sincer, sunt sigură că nu sunt proprietari de terenuri, cu totul altfel se văd faptele când intră infractorul pe proprietatea ta, apoi să ia, indiferent ce, de pe teren, deci altă infracțiune. Cele mai demente comentarii fiind cele care reproșează proprietarilor că dacă tot nu fac nimic cu cocenii?!Da, și, eu intru la tine în șifonier să-ți fur hainele pe care nu le porți?! Bine, și aici fiind tot 2 infracțiuni."

"Proprietarul acelui câmp zice bogdaproste că i se curăță terenul,căci dacă ar fi avut nevoie de ei nu ar fi rămas acolo și felicitări acestor oameni pentru că știu cum să-și economisească banii!"

"Este foarte normal să nu ceri acordul"

"Este foarte normal să nu ceri acordul nimănui deoarece cei care adună sunt de obicei oamenii care au dat terenul în arendă. Cei pentru care într-adevăr înseamnă ceva acei ciocânaşi recoltează porumbul cu panuşe cu tot pentru că au 2 3 ha, și ca atare pe câmp nu rămân decât tulpinile de porumb care într-adevăr contează că îngrășământ.

Dacă pentru marii fermieri contau cu adevărat acei ciocănaşi, acum cu siguranță nu ați mai fi fost așa uimită pentru câ găseau ei o soluție să îi facă bani.

Iar excesul ăsta de bună creștere care dă pe afară, încercaţi să-l puneți în valoare și cu folos în alt domeniu, căci aici nu prea s-a pupat!"

"Este o cutumă. După ce se recoltează porumbul proprietarul nu se supără dacă vin unii dintre consătenii săi să-și adune coceni. Pentru că invers vorbind, nici proprietarul nu îi cheamă. Ei vin benevol. Proprietarul sau arendașul terenului nu au nevoie de coceni."

"Foarte frumos, nu este rușine să lucrăm, soțul meu face peleți din rumeguș și carton, de ce să nu strângem, nu să risipim!"

"O idee foarte bună!"

"O idee foarte bună! Nu văd nimic de justificat aici și apreciez oamenii care găsesc soluții."

"Acum nu se mai duce lumea după coceni, li se dau ajutoare sociale și stau bine la bar și pe deasupra le mai dau și bani de lemne."

"Am adunat și eu în octombrie când erau uscați!"

"Rușine nu e, și nici lene... Ați putea fi un leneș mândru dacă găsiți o metodă prin care să adunați mai mulți coceni cu mai puțîn efort. Leneșii sunt cei mai inventivi oameni."

"La centrală de exemplu poți pune coceni cu porumb, umpli trei sferturi de centrală cu porumb, iar un sfert (partea de sus) pui lemn. Combinația asta ține foarte mult caloriferele calde (cca 10h). E scris și în specificațiile centralei că poți pune porumb."

"Nu e rușine, e foarte bine că aveți această posibilitate. Și noi ardeam coceni în sobe, ce vremuri frumoase și lipsite de griji pentru noi, copiii...Punea mama vreo două lemne și restul coceni în sobă din bucătărie, era plină plită cu oale cu mâncare, eram mici și toți acasă...Și eu folosesc coceni și resturi de crengi rezultate din curățarea pomilor la ceaun, afară, când fac dulceață, bulion, etc. Acum am plită electrică, dar tot îmi doresc o sobă că pe vremuri."

