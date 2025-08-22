Mii de angajați ar putea fi trimși în șomaj tehnic de Combinatul Siderurgic Galați. “Este doar o propunere de reducere a cheltuielilor, care sunt mult mai mari decât veniturile"

Combinatul Siderurgic Liberty Galați intenționează să trimită aproximativ 60% dintre cei aproximativ 5.000 de angajați în șomaj tehnic, măsura fiind propusă inițial pentru luna septembrie, pentru a reduce costurile și a proteja locurile de muncă, în contextul dificultăților financiare ale companiei. Sindicatul Siderurgistul AMG se opune deciziei și solicită garantarea locurilor de muncă și respectarea contractelor colective.

Măsura este propusă, în primă fază, doar pentru luna septembrie, arată publicația Viața liberă, dar ar putea fi prelungită dacă nu există bani suficienți pentru repornirea producției.

Pe durata șomajului tehnic, salariații beneficiază de minimum 75% din valoarea salariului de bază, însă fără sporuri, prime sau alte adaosuri.

“Dacă măsura șomajului tehnic va fi validată, ea va intra în vigoare de la 1 septembrie, dar nu va fi generalizată. Vom asigura în continuare securitatea combinatului, securitatea energetică, cea a sectoarelor hidroenergetice și de gaze. Apreciez că aproximativ 40% dintre salariați vor rămâne în continuare la muncă. Vor rămâne oameni-cheie din zona producției, cei pricepuți, loiali, meseriași, foarte importanți pentru operațiunile de repornire. Plus cei din sectoarele unde sunt necesare semnături oficiale (vânzări, de exemplu). Nu poți să aduci omul din șomaj tehnic pentru o zi să semneze hârtii și apoi să-l bagi din nou în șomaj”, a declarat directorul de producție, Cornel Moisescu, pentru sursa citată.

Moisescu transmite că combinatul va funcționa în continuare.

“Este doar o propunere de reducere a cheltuielilor, care sunt mult-mult mai mari decât veniturile.

Măsura șomajului tehnic nu ar trebui să sperie pe nimeni. În Galați sunt și alte firme care practică acest lucru, dar probabil că impactul este mult mai mare în cazul unei societăți de talia Liberty. Dar vreau să vă spun că majoritatea colegilor înțeleg acest lucru. Deocamdată, măsura șomajului tehnic este propusă doar pentru septembrie, dar va fi un program flexibil, nu este o decizie super-rigidă. Dacă după o lună vom vedea luminița de la capătul tunelului, vom reveni la normal, dacă nu, continuăm cu șomajul tehnic.

Dacă va fi să continue, măsura ar putea fi luată și prin rotație, acolo unde situația permite acest lucru. Decizia va fi la latitudinea directorilor de servicii și șefilor de departamente.

Trebuie să facem ceva, trebuie să ținem cont și de veniturile pe care le vom avea și care vor fi din ce în ce mai limitate. Salariile sunt cea mai mare cheltuială lunară, urmate de energie și ratele la bancă. Nu putem negocia scăderea sumelor pentru bancă, așa că acționăm acolo unde putem: la reducerea cheltuielilor cu salariile și la reducerea consumului energetic”, a mai spus directorul de producție al Liberty Galați, Cornel Moisescu.

Scrisoare din partea sindicatului

Reacția sindicatului reprezentativ de pe platforma siderurgică, Siderurgistul AMG, a fost printr-o scrisoare trimisă directorului general Ajay Aggarwal și semnată de președintele Gheorghe Bezman, care cuprinde mai multe puncte:

„1. Societatea Liberty Galați a încălcat o serie de prevederi din CCM în vigoare, negociate și semnate cu Sindicatul Reprezentativ Siderurgistul AMG, înregistrat la ITM Galați cu nr. 226/23.12.2024, dorim să abordăm și acest subiect și vrem să știm de ce se întâmplă acest lucru.

2. Solicităm informații cu privire la data pornirii producției de oțel, la unitatea Liberty Galați.

3. Solicităm respectarea zilelor de plată a salariilor pentru toți salariații, indiferent de funcție, meserie și profesie, conform CCM în vigoare.

4. Cerem să se facă plata lunară a tichetelor de masă către salariații Liberty Galați, conform CCM în vigoare.

5. Liberty Galați trebuie să respecte legislația națională în ceea ce privește refacerea organismului prin distribuirea alimentației de efort, prevăzută în Legea 319, a Sănătății și Securității în Muncă, coroborată cu CCM în vigoare.

Menționăm că suntem îngrijorați în ceea ce privește zvonistica care circulă în Societatea Liberty Galați, cu privire la măsura de trimitere în șomaj tehnic a salariaților, care ar urma să se aplice din luna septembrie.

Sindicatul Reprezentativ Siderurgistul AMG NU ESTE DE ACORD CU ACEASTĂ MĂSURĂ deoarece, la accesarea împrumutului de la Exim, una din condiții a fost să păstrăm locurile de muncă din societatea Liberty Galați și să nu trimitem oamenii în șomaj tehnic și de aceea vă rog să nu implementăm șomajul tehnic.

La întâlnirea pe care sper s-o avem cât mai curând, vă voi înainta și alte propuneri care vor conduce la reducerea costului fix.”

