Rata șomajului a scăzut la 6,3% în septembrie 2026

Rata șomajului în formă ajustată sezonier a fost de 6,3% în septembrie 2026, în scădere cu 0,1 puncte procentuale față de august, potrivit datelor INS privind șomajul BIM, citate de RisCo.ro. Numărul șomerilor cu vârsta între 15 și 74 de ani a fost estimat la 517,1 mii de persoane, în scădere față de luna precedentă (523,4 mii) și în creștere față de septembrie 2025 (490,9 mii).

Evoluția ratei în 2026

Rata șomajului a fost de 6,3% în ianuarie și februarie 2026, apoi a urcat la 6,5% în martie și la 6,8% în aprilie. În mai a fost de 6,7%, în iunie de 6,8%, iar în iulie și august a coborât la 6,4%, înainte de scăderea la 6,3% din septembrie. În septembrie 2025, rata era de 6%.

Rata șomajului pe sexe

Rata șomajului la femei a depășit-o cu 0,3 puncte procentuale pe cea a bărbaților, valorile fiind de 6,5% în cazul persoanelor de sex feminin și de 6,2% în cazul celor de sex masculin. La femei, rata a fost de 6,5% și în august, după 6,7% în iulie, iar la bărbați a scăzut de la 6,3% în august la 6,2% în septembrie. În septembrie 2025, rata șomajului era de 5,8% la femei și de 6,1% la bărbați.

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Persoanele adulte

Pentru persoanele adulte (25-74 de ani), rata șomajului a fost estimată la 5,1% în septembrie 2026, față de 5,2% în august și 4,7% în septembrie 2025. Rata a fost de 5% în cazul bărbaților și de 5,3% în cazul femeilor. Șomerii cu vârsta între 25 și 74 de ani reprezintă 76,8% din numărul total al șomerilor estimat pentru septembrie 2026.

Tinerii

În rândul tinerilor (15-24 de ani), rata șomajului a fost de 30,8% în perioada aprilie-iunie 2026, un nivel ridicat, față de 28,8% în primele trei luni ale anului și 25,9% în septembrie 2025. În aprilie-iunie, rata a fost de 28,5% la tinerii de sex masculin și de 34,3% la cei de sex feminin.

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