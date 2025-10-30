Șomajul s-a apropiat de 6% în luna septembrie. INS: 23,5% rata șomajului în rândul tinerilor

Autor: Grigore Dobritoiu
Joi, 30 Octombrie 2025, ora 10:37
Somajul în rândul tinerilor din România este mult mai mare decât în Uniunea Europeană FOTO Pixabay

Rata șomajului în România a ajuns la 5,9% în luna septembrie, valoare egală cu cea înregistrată în august 2025, arată datele provizorii publicate joi, 30 octombrie, de Institutul Național de Statistică (INS).

Potrivit statisticii, în această marjă, rata șomajului în cazul bărbaților a fost cu 0,5 puncte procentuale mai mare decât la femei, valorile fiind 6,1% la persoanele de sex masculin, respectiv de 5,6% în cazul celor de sex feminin.

Totodată, numărul șomerilor în vârstă de 15-74 ani, estimat pentru luna septembrie a acestui an, s-a situat la 482.500 de persoane, în creștere față de luna precedentă (481.000 de șomeri), dar și comparativ cu aceeași perioadă din 2024, când s-au consemnat 465.800 de șomeri.

INS precizează că, pe aceste date, reține în continuare atenția asupra nivelului ridicat, de 23,5%, al ratei șomajului în rândul tinerilor (15-24 ani), consemnat în perioada aprilie-iunie 2025.

O companie uriașă din domeniul alimentar urmează să concedieze mii de oameni la nivel global. Sunt afectați și muncitorii din România
O companie uriașă din domeniul alimentar urmează să concedieze mii de oameni la nivel global. Sunt afectați și muncitorii din România
La jumătatea lunii octombrie, Philipp Navratil, noul director general Nestle, a anunțat că intenționează să desființeze 16.000 de posturi din întreaga lume în următorii doi ani, în...
Dovada că strategia de majorare a taxelor a dat greș. "A fost o greșeală fatală a guvernului Bolojan. A ales calea ușoară pentru guvern, dar dezastruoasă pentru români"
Dovada că strategia de majorare a taxelor a dat greș. "A fost o greșeală fatală a guvernului Bolojan. A ales calea ușoară pentru guvern, dar dezastruoasă pentru români"
Creșterea TVA-ului nu a adus mai mulți bani la stat, ci mai puțini. Deputatul Claudiu Năsui atrage atenția că guvernul Bolojan a ales calea greșită, iar soluția nu stă în taxe mai mari,...
#Somaj, #INS, #piata muncii , #stiri joburi
