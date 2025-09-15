România a ajuns la jumătate de milion de șomeri. Aproape 30 la sută sunt tineri până în 24 de ani

Autor: Daniel Groza
Luni, 15 Septembrie 2025, ora 09:51
România a ajuns la jumătate de milion de șomeri. Aproape 30 la sută sunt tineri până în 24 de ani
Romania are jumătate de milion de șomeri FOTO Picxabay

În trimestrul II 2025, piața muncii din România arată semne de redresare, cu o creștere a ratei de ocupare la 69,3% în rândul populației active între 20 și 64 de ani, însă provocările rămân semnificative, mai ales în rândul tinerilor. Datele INS indică o rată a șomajului de 6% la nivel național, în scădere față de trimestrul anterior, dar tinerii cu vârste între 15 și 24 de ani înregistrează cea mai mare rată a șomajului, de 22,9%, evidențiind discrepanțele între mediul urban și cel rural și între sexe în ceea ce privește accesul la locurile de muncă.

Populația activă a României era, în trimestrul al II-lea al anului, de 8,222 milioane persoane, din care 7,733 milioane persoane erau ocupate și 489.800 persoane erau șomeri, arată datele publicate luni de Institutul Național de Statistică (INS). Rata șomajului a atins nivelul cel mai ridicat (22,9%) în rândul tinerilor (15-24 ani).

”În trimestrul II 2025, rata de ocupare a populației în vârstă de 20-64 ani a fost de 69,3%, în creștere față de trimestrul anterior. În trimestrul II 2025, populația activă a României era de 8.222.800 persoane, din care 7.733.000 persoane erau ocupate și 489.800 persoane erau șomeri”, arată datele INS.

Rata de ocupare a populației în vârstă de muncă (15-64 ani) a fost în trimestrul II al anului 2025, de 63,3%, în creștere cu 0,6 puncte procentuale față de trimestrul I 2025. Gradul de ocupare a fost mai mare la bărbați (71,6%, față de 54,8% la femei) și la persoanele din mediul urban (69,3% față de 57,1% în mediul rural). Rata de ocupare a tinerilor (15-24 ani) a fost de 18,7%.

Rata șomajului în trimestrul II 2025 a fost de 6%, în scădere cu 0,2 puncte procentuale față de cea înregistrată în trimestrul I 2025.

Pe sexe, ecartul dintre cele două rate ale șomajului a fost de 0,1 puncte procentuale (6% la bărbați, față de 5,9% la femei), iar pe medii rezidențiale, de 6,4 puncte procentuale (9,4% în mediul rural, față de 3% în mediul urban).

Pe grupe de vârstă, rata șomajului a atins nivelul cel mai ridicat (22,9%) în rândul tinerilor (15-24 ani).

