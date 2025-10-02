"Mai bine trageți ca lumea la corporație, cât aveți job". Lecția unui român care a rămas fără loc de muncă și s-a apucat de taximetrie. Cât câștigă acum

Locurile de muncă nu mai sunt la fel de sigure ca înainte. În această perioadă, când multe companii fac disponibilizări, oricine poate să-și piardă jobul fără avertisment.

Este cazul unui corporatist român care, după ce și-a pierdut locul de muncă, s-a apucat de taximetrie, după cum a relatat în mediul online. Acesta s-a trezit într-o situație disperată, fără bani de rezervă, și lucrează ca șofer pentru Uber și Bolt.

"Pentru cei care zic că e greu în corporație.

Am făcut informatică, am lucrat 3 ani în IT ca programator, iar acum 2 luni am rămas fără job, neavând nicio rezervă de bani, m-am apucat să fac Uber + Bolt până îmi găsesc ceva. Să vă zic eu. E nașpa. Oamenii se uită de sus la mine, vorbesc urât, iau toți bețivii, nespălații, clienți care pun manele, programul de muncă e L-D 12h pe zi ca să scot și eu un 8000 de lei net la sfârșit de lună în condițiile în care am mașină închiriată (o Tesla) + alte costuri: CM, încărcarea bateriei, comision la flotă, spălarea mașinii la 2-3 zile etc.

Iar asta e valabil în orice meserie pentru necalificați sau meserii de "jos" gen construcții, MC, Uber, șofer pe TIR (dar aici măcar se câștigă foarte bine), shaormar, livrator. Orice meserie non-intelectuală sau unde nu muncești la stat vine cu program de muncă 12h + șefi de căcat + oameni care se comportă urât că au impresia că ești sclavul lor dacă le-ai deschis o Cola. Vorbesc exclusiv pe București (aici locuiesc).

Deci mai bine trageți ca lumea la corporație cât aveți job, o să mă întorc și eu în domeniu", a scris acesta pe Reddit.

"Program de 17 ore am prins și în IT"

Postarea sa a strâns aproape 300 de comentarii cu opinii și experiențe personale asemănătoare.

“De aceea orice lucrător merită și trebuie respectat. Un salut politicos, o privire caldă, o vorbă bună. La toți ne e greu, dar nu costă nimic să fim oameni unii cu ceilalți.“

“Eu am fost agent de pază 3 ani între 2008 și 2011 când a fost criză nasoală. Eram agent de pază într-un supermarket, nu am să uit niciodată experiența și cum sunt oamenii și cum e să lucrezi 17 ore pe zi. Foarte mulți oameni se plâng de corporații și de IT, dar se plâng pentru că nu au termen de comparație.“

“Program de 17 ore am prins și în IT. Că lucratul cu oameni poate fi aiurea iarăși nu e noutate pentru cine a ales IT nu doar din cauza banilor. “

“Conform unora de pe aici toată lumea lucrează doar 4 ore în IT și iau 4k euro pe lună. Mulți de pe aici habar nu au cum e situația în unele companii și ce nasol poate să fie în firmele de outsourcing. Unii cred că dacă au avut ei o experiență plăcută aia e și norma. E de ajuns să dai un search inclusiv la postările cu salarii ca să vezi că sunt o grămadă care iau venituri de uber și din IT. “

“Mulți de aici nu au lucrat și în alte domenii să vadă ce nasol e, de aici și atâtea aberații cu “mă duc în construcții”, “mă pun să cresc capre”, etc.

E totul superb în it? Nu Sunt și în it șefi de rahat? Da. E greu? Da.

Dar în altă parte e tot greu, tot șefi de rahat (că nu scapi de ei oriunde ai merge) și primești mai puțini bani.

Multă bafta celor care vor să facă reconversia profesională din IT în salahor.

Mă bucur pentru tine că ai putut să vezi afară din bula de it, chiar dacă treci printr-o perioadă nașpa, o să te ajute când revii. Viața e un carusel, enjoy! Multă baftă.“

“Când eram mai tânăr am lucrat că recepționer (casier? băiatu' de la intrare? nush cum îi zice) la ceva sală de jocuri. Aia a fost cea mai bună motivație de care puteam să am parte.“

"Toate vin cu avantaje și dezavantaje"

Cineva s-a referit la avantajele de a lucra ca șofer față de viața de corporatist.

“Niște aspecte:

- Ca să faci bani mai ok din Uber/Bolt trebuie să ai mașina ta și să-ți faci propria flotă, tu pierzi extrem de mulți bani din închiriat mașină+comision la flotă

- Tu alegi să muncești L-D 12h pe zi. Alții se mulțumesc și cu 4000 de lei pe luna, reduci munca la jumătate.

- Fiecare muncă vine cu pros and cons. Tu ai listat niște cons, dar ai și alte beneficii. Marți la 11 dacă vrei te duci la sala 1h și continui după aia. Nu trebuie să dai status la nimeni, muncești cât consideri tu. Dacă ai băgat 12h luni-joi și deja ai făcut să zicem 2000 de ron săptămâna aia poți să pui punct, nu trebuie să muncești vineri dacă nu vrei mai mult. Munca în sine nu e comparabilă, nu îți spargi creierii făcând debug prin ceva legacy app, nu faci sprint planning și alte mizerii corporatiste ca să-ți justifici timpul, nu primești un "sir do you have 5 minutes?"

Până la urmă toate vin cu avantaje și dezavantaje. Nu zic că e mai bine sau mai rău unde ești acuma, dar ține cont că sunt mulți pe aici care fac 5-6k pe luna și bagă overtime zilnic că sunt luați de fraieri.“

“Deci faci 8k net cu 1 an experiență minim de condus, iar în it faci banii ăștia de abia după 4 ani cu burnout.

La uber lucrezi când vrei, n-ai șef, n-ai deadline.

Apar niște minusuri de care zici, dar cu experiență îți poți da seama când e mai bine de mers.

Prietenii mei care fac uber sunt foarte relaxați. Singură lor problema reală e că se aduc imigranți care să fie dispuși să lucreze mai ieftin.“

