Mărturia tulburătoare a unui fost corporatist care caută loc de muncă din iulie 2024: "Am aplicat la peste 1.500 de joburi. E greu să văd ce impact are asupra copiilor mei"

Căutarea unui loc de muncă poate deveni un proces copleșitor, mai ales atunci când se prelungește luni sau chiar ani. Dincolo de CV-uri trimise și interviuri ratate, există și o povară emoțională pe care o resimt nu doar cei aflați în această situație, ci și familiile lor.

Business Insider a publicat povestea unui tată cu șase copii din Statele Unite, care, după peste 1.500 de aplicații pentru diverse joburi, continuă să spere, în ciuda dezamăgirilor repetate și a impactului dureros asupra celor dragi.

Jacob Woodward are 44 de ani, este tatăl a șase copii și căsătorit. Locuiește în Grand Island, New York, și își caută un loc de muncă din iulie 2024, când a părăsit un startup din domeniul asigurărilor de sănătate, numit Decent.

"Am intrat în ultima companie ca director de produs și, în câteva luni, am fost promovat vicepreședinte de produs. Apoi, după alte câteva luni, compania aproape că a dat faliment. Au fost nevoiți să reducă drastic echipa și m-au păstrat doar pe mine și încă o persoană. Eram recunoscător, pentru că restul companiei fusese concediat, iar noi încercam să o repornim. Am făcut tot ce am putut, dar nu aveam tracțiunea necesară.

În cele din urmă, am demisionat. Am crezut că e o oportunitate, pentru că vedeam cum inteligența artificială urma să schimbe totul. Aveam destulă experiență cu ea încât să știu că vor apărea mari oportunități. Mi-am zis că, dacă mă educ bine în domeniu și îmi combin cunoștințele cu experiența mea, voi fi într-o poziție foarte bună. Aveam această viziune despre ce aș putea face, dar pe măsură ce trecea timpul, devenea din ce în ce mai greu."

"Am aplicat la peste 1.500 de joburi"

"Chiar dacă am aplicat la peste 1.500 de locuri de muncă în ultimele 15 luni, m-am concentrat pe joburile pentru care mă potriveam, nu am aplicat la întâmplare.

Găsești un rol perfect pentru tine, postat acum trei zile, și deja sunt peste 1.000 de candidați. Și te gândești: „OK, îmi trimit CV-ul și scriu pe LinkedIn managerului de angajare.” Dar, de cele mai multe ori, nu primesc niciun răspuns. Cred că sunt copleșiți și nu cred că experiența mea este unică. Dacă aș putea să plec într-o altă piață sau țară, aș face-o. Dar nu îmi permit acest lux.

Am aplicat inclusiv la Home Depot și Lowe’s și nu am primit niciun telefon înapoi. Aș face orice, doar ca să aduc niște venituri suplimentare, să nu mai fie nevoie ca soția mea să se epuizeze lucrând două joburi. Este o povară uriașă pentru ea. Aș face orice muncă grea timp de 20 de ani dacă asta ar însemna să-mi întrețin familia.

Chiar dacă nu aș dori acest proces nici celui mai mare dușman al meu, am învățat și lucruri bune. Totul a fost foarte umilitor. Mi-a ajutat să îmi las deoparte orgoliul într-un fel care îmi va fi de folos ca om de acum înainte."

„Am izbucnit în lacrimi”

"Pentru un job, cunoșteam pe cineva din companie și am luat legătura cu el. Am avut câteva discuții cu diverse persoane de acolo. Mi-au dat un document de analizat și comentat și am făcut niște muncă pentru ei – nu foarte mult, dar suficient cât să le arăt ce pot. Contactul meu mi-a spus: „Bine, te aducem în echipă.”

Când am închis apelul video, am izbucnit în lacrimi. Era ca un vis devenit realitate. Era exact tipul de startup unde aș fi excelat. Eram gata să fac tot ce era nevoie, de la strategie până la munca de jos.

Apoi, omul a dispărut timp de o săptămână. L-am tot contactat și am început să simt un nod în stomac. Până la urmă, mi-a trimis un mesaj scurt într-o vineri: considerau că poziția trebuia să fie locală. Mi-a spus că ar vrea să păstrăm legătura, pentru că probabil vor avea nevoie de ajutor în viitor. Am fost în locul lui, știu cum e să conduci o afacere, așa că nu îi port ranchiună.

Dar am trecut de la lacrimi de bucurie la lacrimi de durere. După atâtea refuzuri primite în ultimul an, un „nu” nu mă mai lovea atât de tare. Dar să simt bucuria și apoi să îmi fie smulsă a fost devastator.

Acum, privind în urmă, știu că nu ar fi trebuit să îmi fac speranțe înainte să am un contract semnat. Dar e greu să nu le spui copiilor că „tata și-a găsit în sfârșit un job”. Pentru ei e greu. Cred că s-au obișnuit, ceea ce doare.

Îmi amintesc cum venea fiica mea acasă de la școală anul trecut și întreba: „Tati, ți-ai găsit un job?” Iar eu trebuia să-i spun: „Nu încă, scumpo.” În cele din urmă, a încetat să mai întrebe, pentru că știa deja răspunsul. Ecoul acestor momente mă urmărește și acum."

„O lovitură în stomac”

"Am o familie care are nevoie de mine ca să produc venituri. Am muncit 25 de ani ca să urc pe scara corporatistă, doar ca să ajung aici. E o lovitură în stomac și mă apasă enorm. Sunt oricum o fire emoțională, iar acum emoțiile sunt amplificate. Îmi e greu să le țin sub control.

Dar nu-mi ajut familia dacă mă cufund în autocompătimire. Trebuie să îmi țin capul sus și să cred în mine. Pot să îmi verific ego-ul, dar în același timp să am încredere în abilitățile mele și să spun: „O să fiu un unicorn.” Simt asta în oase și știu că voi găsi ceva, la un moment dat.

Copiii văd că muncesc. Dar cred că le este milă de mine. Nu vreau să mă vadă nefericit, dar chiar și cei mici simt asta din gesturi, din priviri.

Într-o zi, acum vreo opt–nouă luni, verificam tableta fiicei mele, pentru că îi monitorizez activitatea. E mică, nu are acces liber la internet, dar încercase să caute ceva. Am văzut ce a scris: „Cum pot să-mi fac tati fericit?”"

