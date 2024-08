Descoperirea ce trage un semnal de alarmă: Obiceiul nocturn nebăgat în seamă care te îmbolnăvește grav

Un nou studiu efectuat de către un grup de cercetători condus de către Universitatea Vanderbilt din Nashville, Statele Unite, publicat în prestigioasa revistă Nature Medicine pe 19 iulie 2024 a făcut o descoperire îngrijorătoare pentru sănătate. Experții au tras un semnal de alarmă privind un obicei nocturn nebăgat în seamă de multe persoane. Somnul insuficient sau intermitent produce boli cronice grave oamenilor.

Oamenii care dorm în mod regulat prost sunt mai susceptibili la o gamă largă de probleme cronice de sănătate decât cei care au un somn normal, continuu, de 7-8 ore pe noapte. În studiul lor echipa de medici a analizat tiparele de somn ale 6.785 de adulți care au purtat un dispozitiv Fitbit în pat și a corelat datele cu problemele de sănătate ale subiecților, potrivit Medical Xpress.

Cercetările anterioare au arătat că persoanele cu probleme cronice de somn prezintă un risc mai mare de a avea multe probleme de sănătate, dintre care multe sunt legate de tulburări cardiometabolice și psihiatrice.

Dar asocierile dintre cele două au fost dificil de stabilit din cauza modului în care sunt colectate datele în eforturile de cercetare – de obicei, voluntarii poartă senzori în timp ce dorm într-un laborator doar câteva nopți. Astfel de eforturi oferă o fereastră de oportunitate foarte scurtă.

Alte studii s-au bazat pe obiceiurile de somn auto-raportate, dar astfel de rapoarte sunt notoriu de inexacte. În acest nou efort, echipa de cercetare a căutat să colecteze date despre somn pentru mii de oameni pe o perioadă lungă de timp.

Pentru a realiza acest lucru, au apelat la dispozitiv Fitbit, un biosenzor disponibil în comerț, fixat pe o brățară care poate fi purtată cu ușurință noaptea de către oameni.

Cercetătorii au accesat și analizat datele de la voluntarii care participau la Programul de cercetare All of Us, care a implicat colectarea de date pe noapte de la utilizatorii Fitbit și de la profilurile utilizatorilor, inclusiv informații despre somn și sănătate.

Dispozitivul Fitbit este capabil să detecteze tiparele de somn prin monitorizarea simultană a frecvenței cardiace și a tiparelor de mișcare în timp ce o persoană doarme și să constate cu exactitate când o persoană se află în REM, somn profund și ușor, împreună cu durata somnului și timpul scurs de somn agitat. Profilurile pentru voluntari au inclus istoricul bolii, vârsta, sexul, înălțimea, rasa, greutatea și alți factori pertinenti.

Cercetătorii au căutat modele între calitatea somnului și incidența bolilor pentru toți oamenii din studiu. Ei au descoperit ceea ce descriu ca fiind o asociere inversă între somnul profund și REM și o creștere a probabilității de a dezvolta fibrilație atrială.

Medicii americani au descoperit, de asemenea, o asociere între neregularitatea somnului și tulburările depresive majore, obezitatea, tulburarea de anxietate, hiperlipidemia și hipertensiunea arterială.

