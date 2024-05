Pericolul neștiut de după miezul nopții: Obiceiul ce provoacă furie și creșterea riscului de sinucidere și crimă

O nouă analiză efectuată de către cercetătorii din cadrul Departamentului de Psihiatrie de la Colegiul de Medicină de la Universitatea Arizona din Tucson, Statele Unite și publicată în Journal of Clinical Psychiatry pe 29 mai 2024, a făcut o descoperire importantă pentru sănătate. Studiul a constatat că există un pericol neștiut după miezul nopții, acela al somnului întrerupt care poate produce furie și comportament impulsiv, dar și o creștere a riscului de sinucidere în rândul oamenilor.

Experții americani au arătat că riscurile de deces prin sinucidere și omucidere ajung la vârf pe timp de noapte, iar starea de veghe nocturnă, vârsta, consumul de alcool și conflictele relaționale fiind deosebit de răspândite ca factori contributivi, potrivit Medical Xpress.

Aproape 19% dintre sinucideri și 36% dintre omucideri au loc noaptea. Sinuciderea și omuciderea au puțin în comun, dar tiparele lor extrem de concordante de risc peste noapte sugerează o caracteristică comună: veghea nocturnă.

„Somnul perturbat poate afecta în mod acut gândirea rațională, care poate conduce la comportamente impulsive la persoanele vulnerabile”, a spus primul autor al studiului Andrew Tubbs, cercetător în Programul de Cercetare pentru Somn și Sănătate de la Colegiul de Medicină de la Universitatea Arizona - Departamentul de Psihiatrie din Tucson, Statele Unite.

„Analiza noastră de 15 ani de date din SUA a arătat că există un risc de sinucidere de cinci ori mai mare și un risc de omucidere de opt ori mai mare între orele 2 a.m. și 3 a.m. când ajustăm pentru numărul de persoane care sunt treji și capabili de sinucidere sau omucidere”.

Lucrarea, „Risc for Suicide and Homicide Peaks at Night: Findings From the National Violent Death Reporting System (”Riscul de sinucidere și omucidere atinge cote maxime pe timp de noapte: Constatări din Sistemul național de raportare a morților violente”, 2003–2017”, a fost publicată pe 29 mai 2024 în Journal of Clinical Psychiatry.

„Faptul că aceste tipare de risc peste noapte se aplică atât la sinucidere, cât și la omucidere este izbitor”, a spus autorul principal al studiului Michael Grandner, Ph.D., profesor asociat de psihiatrie, director al Clinicii de Medicină Comportamentală a Somnului și membru al Institutului BIO5.

„În revizuirea noastră a peste 78.000 de sinucideri și 50.000 de omucideri, putem găsi o perspectivă asupra faptului de ce starea de veghe nocturnă – ceea ce noi numim „mintea de după miezul nopții” – prezintă un risc distinct pentru comportamentele dereglate”.

Mintea autorilor după miezul nopții propune că starea de veghe nocturnă deteriorează funcțiile complexe de luare a deciziilor ale creierului și reduce gândirea rațională într-o perioadă în care starea de spirit negativă este la apogeu, starea de spirit pozitivă este la cel mai scăzut nivel și procesarea riscului/recompensei este distorsionată.

Concluziile au susținut această ipoteză. Riscul pe timp de noapte a fost mai mare în rândul adolescenților și adulților tineri, a persoanelor în stare de ebrietate cu alcool și a celor care se confruntă cu conflicte actuale cu partenerii, conflicte, dar nu printre cei care consumau canabis sau erau în prezent depresivi.

Persoanele cu vârsta cuprinsă între 15 și 24 de ani au prezentat un risc de sinucidere de trei ori mai mare pe timp de noapte, în timp ce a existat un risc neașteptat de sinucidere în rândul adulților în vârstă la ora 6 a.m. Riscul de omucidere nu a variat în funcție de vârstă, deși adulții tineri reprezentau mai mult de jumătate din totalul victimelor omuciderilor.

„Puține studii au examinat tendințele din timpul zilei în ceea ce privește crimele violente”, a spus Tubbs. „Studiile viitoare ar putea clarifica ce se întâmplă exact în creier pentru a predispune oamenii la acest tip de riscuri și dacă strategiile bazate pe dovezi pentru a îmbunătăți somnul și a reduce starea de veghe pe timp de noapte pot ajuta la reducerea riscurilor și la prevenirea acestor rezultate tragice”.