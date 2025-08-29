Obiceiul care ne afectează calitatea somnului. Ce nu ar trebui să mai facem seara

Autor: Maria Popa
Vineri, 29 August 2025, ora 11:16
Obiceiul care ne afectează calitatea somnului. Ce nu ar trebui să mai facem seara
Femeie care doarme Foto: Pexels

Cercetătorii de la Universitatea Harvard din SUA și de la Universitatea Surrey din Anglia arată în cadrul unui studiu că expunerea la lumină intensă pe timpul serii ne afectează calitatea somnului.

În timpul studiului s-a observat că lumina artificială inhibă producția de melatonină, hormonul care reglează ciclul somn-veghe, potrivit Bild.

Somnul de calitate este un factor vital pentru o viață cât mai sănătoasă. Cercetătorii de la Universitatea Harvard și Universitatea Surrey ne arată că obiceiurile din seara precedentă pot afecta semnificativ calitatea somnului.

Conform studiului, expunerea la lumină artificială intensă seara oprește producția de melatonină, acel hormon care ne reglează ciclul somn-veghe.

Obiceiul pe care ar trebui să-l evităm seara

Una dintre cele mai frecvente greșeli este chiar adormitul în fața televizorului. Chiar dacă pare un obicei confortabil, expunerea la lumină artificială ne afectează grav somnul.

Se pare că lumina artificială puternică din cameră sau de la ecranele electronice nu mai lasă creierul să producă melatonină.

Cercetătorii au analizat în cadrul studiului efectele luminii asupra somnului și au observat că petrecerea unui timp îndelungat seara în fața televizorului, laptopului sau telefonului ne afectează foarte mult calitatea odihnei.

Potrivit oamenilor de știință, hipotalamusul (o regiune a creierului) încetinește producția de melatonină din cauza expunerii prelungite la lumină artificială. În acest caz nu mai ajută nici oboseala fizică, pentru că creierul nu mai este pregătit de somn.

Cum putem avea un somn odihnitor

Medicul Dianne Augelli de la Academia Americană de Medicină a Somnului ne recomandă „evitarea luminii artificiale seara”.

„O baie caldă sau cititul unei cărți sunt ritualuri mai bune înainte de culcare, care asigură un somn odihnitor și un start energic în ziua următoare”, spune Augelli.

Specialiștii ne recomandă crearea unei rutine de seară mai relaxante, fără expunere la lumină artificială intensă. Acest „ritual” va ajuta corpul să înceapă producția de melatonină și să se pregătească treptat pentru un somn profund și odihnitor.

