Sunt suficiente 6 ore de somn? Ce spun experții

Somnul este adesea lăsat deoparte în favoarea unor lucruri mai urgente de făcut. Dar un somn prea scurt poate fi periculos pentru sănătatea ta.

Ceea ce mulți oameni nu realizează este cât de esențial este somnul pentru sănătatea și bunăstarea generală. Durata și calitatea somnului pe care îl avem în fiecare noapte ne influențează funcțiile cognitive, sănătatea mintală, hormonii, sănătatea metabolică și performanța fizică.

Cu toate acestea, cei mai mulți dintre noi nu acordă prioritate timpului de somn, 1 din 3 adulți raportând că nu dorm suficient în fiecare noapte.

Importanța somnului pentru sănătate și bunăstare

Somnul este o necesitate biologică. Ne petrecem aproximativ o treime din viață dormind. "Atunci când dormiți, corpul dumneavoastră este capabil să deturneze energia de la mișcare, digestie și altele și să se concentreze pe reparații, creștere și recuperare", spune Taylor Berggren, un nutriționist din Sacramento, California.

S-a constatat că un somn adecvat afectează compoziția corporală, pierderea somnului ducând la o scădere a masei musculare și la o creștere a masei de grăsime, conform cercetărilor.

"Fie că vă recuperați după o accidentare sau o boală, este esențial să dormiți suficient și de calitate pentru a da timp organismului să se repare", explică Kunal Lal, medic de medicină internă certificat de consiliu, cu sediul în Miami.

În plus, somnul are beneficii pentru creier. V-ați trezit vreodată după o noapte bună de odihnă cu mai multă claritate asupra problemei cu care vă confruntați în timpul zilei? În timpul somnului, creierul nostru procesează informațiile pe care le-a colectat, ceea ce ajută la formarea memoriei, la învățarea de noi abilități și la rezolvarea problemelor. În plus, somnul permite, de asemenea, creierului să se odihnească, iar persoanele bine odihnite tind să gândească clar, să se concentreze mai bine și să ia decizii mai ușor.

Vă simțiți un pic mai iritabil sau mai emotiv decât de obicei?

S-ar putea să aveți nevoie de mai mult somn. Somnul joacă un rol în reglarea dispoziției. În plus, Berggren spune că somnul insuficient poate perturba echilibrul hormonal, afectând în special hormonii foamei precum grelina și leptina. Cercetările indică faptul că adesea avem un apetit crescut și consumăm mai multe calorii atunci când suntem lipsiți de somn.

În sfârșit, somnul regulat ne menține sistemul imunitar puternic și sănătos. Cercetările efectuate pe adolescenți au arătat că cei care dormeau mai puțin de șase ore pe noapte erau mai predispuși să se îmbolnăvească.

6 ore de somn sunt suficiente?

Există un număr tot mai mare de adulți, adolescenți și copii care declară că dorm mai puțin de șase ore pe noapte. Deși acest lucru ar putea părea suficient pentru unii, Academia Americană de Medicina Somnului recomandă cel puțin șapte ore în fiecare noapte pentru adulți.

Lipsa somnului este mai mult decât o simplă senzație de oboseală. Ea afectează în mod semnificativ căile neurologice, afectând atenția, memoria, vigilența, luarea deciziilor și timpul de reacție. Așadar, nu vă mai gândiți la o noapte albă înainte de un examen sau o prezentare importantă.

Și, deși puteți simți efectele a doua zi, în timp, privarea de somn poate încetini funcționarea organismului dumneavoastră. "În studiile privind privarea de somn, somnul prea puțin poate duce la întârzierea sau încetinirea vindecării rănilor, modificări ale microbiomului intestinal, dezechilibrul reglării hormonale și scăderea markerilor de imunitate", adaugă Berggren.

Semnele și simptomele privării de somn includ: oboseală, somnolență în timpul zilei, stare de spirit proastă, dureri de cap, timp de reacție lent, probleme de concentrare și de memorare.

Lipsa somnului poate fi, de asemenea, incredibil de periculoasă. Șoferii care au dormit mai puțin de șase ore au fost cu 33% mai predispuși să aibă un accident de mașină în comparație cu cei care au dormit suficient.

Privarea cronică de somn este, de asemenea, legată de un risc mai mare de afecțiuni medicale, inclusiv boli de inimă, obezitate, diabet de tip 2, tulburări psihiatrice și depresie.

Strategii pentru a dormi suficient

Să dormi suficient este incredibil de important pentru sănătatea și bunăstarea ta generală.

Iată câteva strategii pentru a vă ajuta să dormiți mai mult:

La fel cum setezi o alarmă pentru a te trezi, setează o alarmă care să-ți amintească să te culci la timp.

Creșteți treptat timpul de somn. Dacă sunteți obișnuit să dormiți șase ore, amânați ora de culcare cu 5 până la 10 minute în plus în fiecare noapte până când ajungeți la minimul recomandat de șapte ore.

Creați o rutină de culcare liniștitoare cu una până la două ore înainte de culcare. Savurați o ceașcă de ceai din plante sau una dintre băuturile noastre reconfortante, faceți o baie caldă sau citiți o carte pentru a vă relaxa mintea înainte de somn.

Deconectați și opriți dispozitivele (telefoane, computere, televizor) cu cel puțin o oră înainte de culcare.

Fiți atenți când savurați băuturi cu cofeină precum cafeaua, ceaiul negru sau băuturile energizante. Consumul oricăreia dintre acestea prea târziu după-amiază poate interfera cu somnul.

Atenție la consumul de alcool. Deși consumul unei băuturi alcoolice vă poate face mai somnoros și vă poate ajuta să adormiți mai repede, acesta vă perturbă somnul pe tot parcursul nopții.

Mesele grele sau alimentele picante prea aproape de ora de culcare pot interfera cu capacitatea dumneavoastră de a adormi. Încercați să luați ultima masă cu trei ore înainte de culcare.

Aveți nevoie de o gustare înainte de culcare? Încercați unul dintre cele mai bune 9 alimente care vă ajută să dormiți.

Evaluați-vă programul zilnic. Analizați modul în care vă petreceți timpul pentru a identifica eventualele ajustări care ar putea crea mai multe minute de somn, scrie eatingwell.com.

