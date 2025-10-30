Adevăratele motive pentru care te trezești la 3 dimineața. "Oamenii devin obsedați"

Chiar și după ce am urmat toate sfaturile pentru un somn mai bun – de la evitarea ecranelor înainte de culcare, reducerea cafelei, până la menținerea unui program regulat de somn – mulți dintre noi încă ne luptăm să adormim sau să dormim toată noaptea.

Regula de aur a sfaturilor moderne despre somn este ceea ce se numește igienă bună a somnului. Aceasta înseamnă crearea celor mai bune condiții pentru odihnă: un program de somn constant, o rutină calmă înainte de culcare și un dormitor întunecat și liniștit. Este vorba despre oprirea ecranelor, reducerea luminii și eliminarea distragerilor pentru a ajuta corpul să înțeleagă că este timpul să se relaxeze.

Ideea este că trebuie să încetinim mental și fizic înainte de a adormi – dar telefoanele, tabletele, televizoarele și jocurile pe care le folosim târziu noaptea împiedică acest proces.

Și, în ciuda eforturilor noastre, mulți dintre noi ne trezim în miezul nopții, privind în tavan și întrebându-ne de ce.

Potrivit dr. Andy Galpin, expert în somn la Parker University, Texas, există trei motive adesea trecute cu vederea care ne pot sabota somnul și fac ca cele opt ore de odihnă să pară imposibile.

„De ani de zile încercăm să-i facem pe oameni să acorde atenție somnului,” spune Dr. Galpin.

„Acum majoritatea o fac – dar problema este că nu știu cum să-l remedieze. Există multe cauze evidente ale somnului slab, cum ar fi prea mult timp petrecut în fața ecranelor, alcoolul sau cofeina sau un dormitor în care nu e liniște. Dar există și alți factori pe care oamenii îi trec cu vederea pentru că sunt concentrați pe datele afișate de dispozitivele de fitness sau pe așa-numitele trucuri de somn.”

Ads

1. Insomnia indusă de dispozitivele de fitness: lupta dintre somnul profund și cel REM

Conform National Sleep Foundation, majoritatea adulților au nevoie de aproximativ 7-9 ore de somn pe noapte pentru a preveni bolile și a se trezi odihniți.

Majoritatea dispozitivelor de fitness – de la Apple Watch la Oura Ring – pot măsura cât ai dormit, dar oferă și scoruri de somn bazate pe timpul petrecut în diferite etape ale somnului, cât de des te-ai trezit și cât de „pregătit” ești pentru ziua următoare.

„Cea mai mare problemă cu dispozitivele de fitness este că adaugă anxietate în legătură cu somnul, oamenii devenind obsedați de scorurile lor,” explică Dr. Galpin.

Acest fenomen este denumit orthosomnie – practic insomnia indusă de tracker.

Fiind un termen relativ nou, nu există o definiție standard, dar implică concentrarea excesivă pe îmbunătățirea datelor despre somn în loc de odihna reală, perpetuând un ciclu de anxietate și somn slab.

Ads

Somnul profund este cea mai restauratoare etapă a somnului, având un rol crucial în recuperarea musculară, sănătatea imunitară și funcția creierului.

Într-o noapte ideală, somnul profund reprezintă 10-20% din somnul total, urmat de somnul REM, când pulsul și respirația se accelerează și pot apărea vise.

Dr. Galpin explică că problema trackerelor este că creează impresia că somnul profund și cel REM sunt cele mai importante pentru sănătate, deși majoritatea dispozitivelor nu le pot măsura cu acuratețe.

„Cele mai multe dispozitive nu pot urmări corect aceste etape – cu atât mai puțin să ne spună cât timp ar trebui să petrecem în fiecare,” spune el.

„Rezultatul este că oamenii devin obsedați "de scorurile lor, ceea ce poate cauza anxietate și insomnie sau îi determină să ia suplimente, medicamente și terapii pentru a le îmbunătăți.”

Chiar și testul „gold standard” – poligrafia somnului, realizat într-un laborator de somn – are doar aproximativ 80% acuratețe, adaugă el.

Ads

„Asta înseamnă că și cel mai bun test este o știință oarecum arbitrară. Nu fiecare medic care folosește acest test va oferi același scor.”

2. Căutarea noutății: de ce lumina albastră nu este întotdeauna vinovatul

Deși este adevărat că folosirea telefonului înainte de culcare poate „fura” până la o oră de somn pe săptămână, Dr. Galpin spune că adevăratul vinovat nu este lumina albastră.

Luminile albastre din ecrane semnalează creierului să oprească producția de melatonină, hormonul somnului, dar problema este mai mult stimularea mentală.

„Timpul petrecut pe ecrane nu strică somnul neapărat din cauza luminii,” explică el.

„Problema principală este că suntem în căutare de noutate, ceea ce stimulează creierul, crește ritmul cardiac și ne activează modul ”luptă sau fugi”. Aceasta poate provoca treziri bruște între orele 2 și 3 dimineața.”

Mulți spun că ecranele nu îi afectează, pentru că adorm rapid după ce se uită la TV sau derulează pe telefon. Dr. Galpin explică că acest lucru se întâmplă pentru că sunt foarte obosiți; când presiunea somnului este mare, adormim rapid.

Ads

„Dar dacă nu ne luăm timp să ne calmăm fiziologic, atingem inevitabil un prag critic – de obicei între 3 și 5 ore de somn.”

„Cauza reală este activarea creierului, nu lumina. Căutarea de noutate te menține alert.”

3. Procrastinarea somnului: când „timpul pentru mine” îți fură odihna

Ironia este că, deși suntem disperați după somn, putem amâna să mergem la culcare.

Acest fenomen se numește procrastinare a somnului – și este adesea justificat ca „îngrijire de sine”: citirea unui capitol în plus, vizionarea unui film sau timp petrecut cu partenerul.

Dr. Galpin explică: „Dacă ai ceva de făcut în dormitor, vei sta treaz aproximativ 45 de minute mai mult decât dacă nu ai avea nimic de făcut. Nu are legătură cu lumina albastră, ci cu faptul că ai amânat culcarea.”

El adaugă că eliminarea acestor distrageri poate ajuta oamenii să adoarmă cu 45 de minute mai devreme, reducând anxietatea legată de somn.

Cercetările suplimentare sunt necesare pentru a înțelege pe deplin procrastinarea somnului, dar experții cred că ea provine dintr-un amestec de stres zilnic, autocontrol scăzut seara și anxietatea legată de somn, scrie dailymail.com.

Dr. Galpin concluzionează: „Dacă putem încuraja oamenii să ia în considerare somnul și factorii de mediu și obiceiurile care îi afectează, printr-o discuție mai largă, este un lucru bun.”

Ads