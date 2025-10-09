Dacă te trezești în fiecare noapte la oră 3, „nu este normal”. Avertismentul unui medic

Un medic avertizează că trezitul în fiecare noapte la ora 3 ar putea să nu fie normal și că este posibil să fie nevoie să apelezi la ajutor medical.

O noapte proastă de somn îți poate strica întreaga zi.

Nimeni nu vrea să stea prin ședințe interminabile la serviciu după ce abia a dormit câteva ore în noaptea precedentă.

Pentru mulți oameni, o noapte agitată înseamnă să se trezească brusc, să se uite la telefon și să constate că este abia ora 2 sau 3 dimineața.

Totuși, dacă te trezești constant între orele 2 și 3, medicul avertizează că acest lucru ar putea semnala probleme de sănătate ascunse.

Dr. Eric Berg, specialist în cetoză sănătoasă și post intermitent, a vorbit despre acest subiect într-un videoclip publicat pe YouTube intitulat:

„Asta îmi distrugea viața.”

Deși titlul sună tipic pentru YouTube, medicul – care deține o diplomă de Doctor în Chiropraxie și este cunoscut pentru munca sa în domeniul nutriției, sănătății naturale și controlului greutății – a făcut unele observații interesante.

Acum retras din practica medicală, el își dedică activitatea educației online. În videoclip, descrie insomnie drept o formă de „tortură”, explicând posibilele cauze ale acesteia și oferind sfaturi holistice.

Dr. Berg susține că nivelul de cortizol (hormonul stresului) ar trebui să fie cel mai scăzut în jurul orei 2 dimineața, dar că, pentru unele persoane, acesta atinge nivelul maxim exact atunci.

„Asta poate provoca treziri nocturne și alte probleme de somn care îți afectează întreaga zi”, explică medicul.

El adaugă că medicamentele pentru somn pot agrava situația și recomandă în schimb magneziul glicinat înainte de culcare, care ar putea reduce nivelul de cortizol și îmbunătăți calitatea somnului.

„Cum poți adormi la loc dacă te trezești între 2 și 3 dimineața?”, întreabă el.

„Mă consider expert în insomnie, pentru că am suferit de ea mai bine de zece ani — și îmi distrugea viața. Nu era vorba doar de trezitul la 2-3 dimineața; uneori nu dormeam nici măcar un minut toată noaptea. Stăteam întins, treaz. Era, practic, o formă de tortură.”

Cortizolul, adesea numit „hormonul stresului”, este cel care ne trezește dimineața, funcționând ca un ceas biologic.

Dar, atunci când ești stresat sau anxios, corpul produce mai mult cortizol, ceea ce poate perturba somnul.

Serviciul Național de Sănătate (NHS) din Marea Britanie recomandă formarea unei rutine relaxante de seară, cu cel puțin o oră – o oră și jumătate dedicate relaxării înainte de culcare, pentru a reduce stresul.

Dr. Berg menționează că un nivel scăzut de magneziu poate face mai dificilă gestionarea stresului și poate duce la creșterea cortizolului, provocând simptome precum anxietate și iritabilitate.

Alte semne ale unui nivel anormal de magneziu includ:

greață,

slăbiciune,

spasme musculare,

crampe,

bătăi neregulate ale inimii.

NHS explică, de asemenea, că un nivel prea mare de cortizol poate cauza o boală rară numită sindromul Cushing.

Dacă ai neliniști legate de calitatea somnului, nivelul de magneziu sau nivelul de cortizol, ar trebui să consulți un medic sau un specialist în sănătate, scrie ladible.com.

