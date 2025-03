Care este ora ideală pentru trezire. Un reputat neurochirurg avertizează că somnul de noapte este indispensabil pentru buna funcționare a organismului

Somnul joacă un rol esențial în menținerea performanței cognitive, a stării de spirit și a sănătății generale, arată cercetările. Prof. Dr. Vlad Ciurea, neurochirurg cunoscut, a explicat cât de important este ritmul circadian pentru creier și ce se întâmplă atunci când nu ne odihnim suficient.

„Dumnezeu a hotărât acest lucru”, spune medicul, subliniind că ritmul circadian este esențial pentru sănătatea noastră. El atrage atenția că somnul de noapte este indispensabil pentru buna funcționare a organismului. „Peste noapte trebuie să dormim, iar peste zi trebuie să lucrăm. Dacă facem invers și ne biciuim, ne stimulăm, putem avea efecte foarte proaste”, avertizează specialistul, la Antena 3 CNN.

Deși unele profesii, precum cele ale artiștilor sau lucrătorilor în ture, necesită muncă pe timpul nopții, majoritatea oamenilor, în special copiii și tinerii, ar trebui să respecte acest ritm natural.

Profesorul explică și mecanismul prin care somnul ajută creierul: „În timpul somnului, celula nervoasă se curăță, toate acele elemente negative se curăță, organismul își reface cunoștințele. Ce s-a învățat peste zi la un elev sau student, peste noapte se stochează, iar hipocampul le oferă a doua zi pe tavă”.

Dr. Ciurea subliniază că un creier odihnit funcționează optim și că somnul ajută la eliminarea toxinelor din organism. „Este dovedit că dimineața trebuie să ne trezim odată cu cântatul cocoșilor”, afirmă specialistul.

Pentru a susține teoria sa, medicul împărtășește o experiență personală: „Jur că azi de dimineață m-am trezit la ora 5:00, vă rog să mă credeți. Nici nu știți ce fericit am fost. Am deschis geamul, mi-am făcut niște treburi. Am reușit să mănânc și eu micul dejun în liniște. Am dat drumul la muzică...”.

Astfel, un somn odihnitor și o trezire matinală pot contribui la un start echilibrat al zilei și la o mai bună funcționare a creierului.

Ads