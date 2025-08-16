Butonatul telefonului până noaptea târziu, foiala în pat și trezirile greoaie dimineața nu sunt întotdeauna cauzate de prea multă cafeină sau de o rutină precară a somnului — pot fi semne ale unei probleme mai profunde.

Pe măsură ce diagnosticele de ADHD cresc în rândul adulților, specialiștii explică modul în care această condiție poate influența somnul în moduri adesea neobservate. Dacă te regăsești în oricare dintre aceste situații, iată câteva strategii recomandate de experți pentru a-ți îmbunătăți somnul.

1. Adormirea și trezirea la ore neobișnuite

De multe ori considerată doar „preferința de a fi o pasăre de noapte”, această tendință are de fapt legături neurologice cu tulburările de ritm circadian, precum sindromul fazei întârziate a somnului (DSPS).

„Persoanele cu ADHD au adesea o eliberare întârziată a melatoninei, ceea ce le face mai greu să simtă somnolența la ore convenționale”, explică dr. Chelsea Sarai, psiholog clinician. „Dificultățile în tranziția între sarcini și reglarea semnalelor interne duc la o deplasare treptată a ciclului somn-veghe spre ore tot mai târzii, uneori fără ca persoana să-și dea seama.”

O modalitate de a ajusta treptat programul este expunerea la lumină naturală dimineața pentru resetarea ceasului biologic. „Seara, reducerea expunerii la lumină albastră și menținerea unei rutine consecvente de relaxare întăresc aceste schimbări”, adaugă Sarai.

2. Dificultatea de a „opri” mintea noaptea

Mulți cu ADHD se simt fizic obosiți, dar mental în alertă. „O caracteristică a ADHD este dificultatea de a regula atenția, inclusiv de a ști când și cum să te deconectezi mental”, spune Sarai.

Noaptea, când dispar distragerile externe, creierul începe să proceseze gândurile amânate peste zi, ceea ce duce la valuri de idei sau gânduri intruzive. Acestea pot semăna cu anxietatea, dar nu sunt mereu anxioase — pot fi idei creative sau hiperconcentrare pe un subiect.

Sfat: creează o rutină de relaxare realistă. „Poți scrie gândurile pe hârtie înainte de culcare, pentru a le ‘păstra’ și a avea încredere că te vei întoarce la ele la momentul potrivit.”

3. Dificultăți de trezire, chiar după somn suficient

Mulți le pun pe seama lenei, lipsei de disciplină sau chiar depresiei. Însă, adesea, cauza este ritmul circadian întârziat și dificultatea creierului cu ADHD de a face tranziția de la somn la veghe, spune dr. Zishan Khan, psihiatru.

„Nivelurile scăzute de dopamină și norepinefrină dimineața pot provoca moleșeală, lipsă de motivație și dificultăți în a începe ziua.”

Recomandare: respectă ore fixe de somn și trezire, chiar și în weekend, și folosește alarme sau lumini graduale pentru trezire.

4. Folosirea ecranelor pentru a adormi

Persoanele cu ADHD apelează adesea la ecrane pentru a-și liniști mintea agitată. Stimularea vizuală sau auditivă poate distrage de la gânduri intruzive, facilitând adormirea.

Problema este că ecranele inhibă melatonina și întârzie somnul profund. Chiar dacă adormi cu telefonul sau laptopul, calitatea somnului scade.

Alternativa: înlocuiește treptat ecranele cu opțiuni cu stimulare redusă — audiobookuri, zgomot alb, meditații ghidate. Creează un ritual de relaxare de 30–60 de minute înainte de culcare, fără ecrane, dar cu stimuli liniștitori (lumină difuză, muzică ușoară, pătură ponderată).

5. Amânarea orei de culcare

Mulți cu ADHD amână intenționat somnul, fie din cauza hiperconcentrării pe activități plăcute, fie pentru că somnul marchează sfârșitul „timpului liber” după o zi solicitantă.

La copii și adolescenți poate fi interpretat ca sfidare, dar de fapt ține de percepția timpului și de dificultatea de a se desprinde de activități.

Soluția: o rutină de seară predictibilă, cu indicii vizuale (timer, remindere), recompense și timp suplimentar pentru tranziție, fiindcă schimbarea activităților durează mai mult decât la persoanele fără ADHD.

6. Treziri frecvente în timpul nopții

Somnul fragmentat este comun la ADHD, din cauza reglării deficitare a excitabilității și a sensibilității crescute la stimuli (zgomot, lumină).

„Când se trezesc, ceea ce e normal chiar și la un somn bun, persoanele cu ADHD adesea nu pot readormi din cauza gândurilor intruzive sau a impulsului de a se angaja în activități stimulante”, explică dr. Nicole Moshfegh.

Acest lucru împiedică parcurgerea completă a etapelor somnului profund și REM, ducând la oboseală, concentrare redusă și autocontrol scăzut a doua zi.

Recomandare: evită să verifici ora sau telefonul. Dacă nu adormi în 15–20 de minute, ridică-te și fă o activitate liniștită cu lumină slabă (citit, întinderi ușoare), până apare somnolența.

7. Dormitul excesiv în zilele libere

Persoanele cu ADHD tind să recupereze somnul pierdut din timpul săptămânii dormind mult în weekend, dar asta duce la „jet lag social” — un decalaj între ritmul biologic și cel social.

Consecința: dificultăți de adormire duminică seara și oboseală luni dimineața.

Soluția: treziri consecvente, chiar și în weekend, și expunere la lumină dimineața (afară sau cu o lampă de terapie), pentru a ancora ceasul biologic și a reduce somnolența de peste zi, scrie huffpost.com.

Când să iei în considerare o evaluare pentru ADHD

Dacă te confrunți constant cu probleme de adormire, treziri dese sau somn neodihnitor, în ciuda unei igiene corecte a somnului, și acestea coexistă cu dificultăți de concentrare, organizare, gestionare a timpului sau a emoțiilor, ar putea fi util să soliciți o evaluare pentru ADHD.

„Mai ales dacă aceste probleme de somn există dintotdeauna sau au început în copilărie și îți afectează performanța zilnică la școală, muncă sau în relații”, spune dr. Khan.

Somnul nu ar trebui privit izolat, ci ca parte a unui tablou mai larg, care poate indica o condiție neurodezvoltată precum ADHD.

