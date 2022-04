Cum să dormi 8 ore în 4 ore

Cu totii ne dorim sa pierdem cat mai putin timp dormind, dar in acelasi timp sa fim odihniti si sanatosi. Este insa posibil sa dormi putin si sa fii odihnit si productiv?

Sa dormi o noapte intreaaga nu numai ca te ajuta sa te simti bine a doua zi, insa iti imbunatateste performantele fizice si mentale. Majoritatea adultilor au nevoie de cel putin 7 ore se somn neintrerupt pentru o stare de sanatate optima. In cazul copiilor si a adolescentilor acest timp este mult mai mare.

Adolescentii trebuie sa doarma intre 8 si 10 ore pe noapte, elevii intre 9 si 12 ore, iar prescolarii intre 10 si 13 ore.

Cu toate acestea, stilul alert de viata si nevoia tot mai mare de a rezolva cat mai multe lucruri intr-o zi ne fac sa mergem la culare cat mai tarziu in noapte si sa ne trezim cat mai devreme, arată o analiză acasa.ro. Multe persoane resimt zilnic oboseala insa nu fac nimic sa schimbe acest lucru. Ba din contra, cauta metode prin care sa doarma mai putin si sa fie mai odihniti si mai productivi. Se poate insa acest lucru? Raspunsul este mai mult nu, decat da. Iata explicatia.

Calitatea somnului joaca un rol important in determinarea modului in care te vei cand te trezesti. Imbunatatirea calitatii somnului poate reduce numarul de ore dormite, insa nu atat de mult incat sa poti dormi doar patru ore pe noapte. Asta deoarece, indiferent de calitatea somnului, prea putine ore de somn afecteaza capacitatea mentala, dar si pe cea fizica. Iar pe termen lung efectele sunt dezastruoase.

Desigur, poti face acest lucru intr-o zi insa in momentul in care repeti acest obicei zi de zi, oboseala se va resimti nu doar sub forma de somn si lipsa de atentie, ci si sub forma de probleme de sanatate. Iata ce se intampla in organismul tau in momentul in care doresti sa dormi doar patru ore pe noapte in loc de opt ore.

Cum sa dormi 8 ore in 4 ore? Este posibil?

Patru ore de somn pe noapte sunt insuficiente. Indiferent de cat de bine dormi noaptea, daca acest obicei se repeta starea ta de sanatate poate avea de suferit. Exista un mit care spune ca te poti adapta somnului restrictionat cronic, insa nu exista dovezi care sa ateste acest lucru. Din contra. Exista extrem de multe studii si dovezi care arata cat rau iti face un somn insuficient sau agitat.

Mai mult, persoanele care fac sport au nevoie de mai multa odihna, astfel incat organismul sa se poata recupera.

Potrivit unui studiu din 2018, in care au fost examinate obiceiurile de somn a peste 10.000 de persoane s-a constatat ca, in cazul persoanelor care dormeau regulat mai putin de 8 ore pe noapte, corpul si creierul a imbatranit cu 8 ani mai rapid decat normalul varstei. Mai mult, persoanele care dorm sub 7 ore pe noapte, pe termen lung, pot suferi de diverse afectiuni precum:

depresie

obezitate

hipertensiune

anxietate

Diabet

apnee obstructiva in somn

accident vascular cerebral

psihoza

boli cardiovasculare

Cum sa dormi 8 ore in 4 ore: Somn polifazic – ce este si ce spun cercetarile

Somnul polifazic presupune inlocuirea somnului clasic, de opt ore pe noapte, cu mai multe reprize de somn. Exista numeroase tehnici polifazice. Una dintre acestea implica cate un pui de somn de cate 20 de minute, la distante egale de timp, pe parcursul zilei. Exista persoane care sustin ca somnul polifazi le ajuta sa aiba energie si sa dea randament petrecand mai putin timp dormind.

Cu toate acestea, nu exista studii efectuate pe persoanele care apeleaza la somnul polifazic. Mai mult, acest tip de somn presupune privarea de odihna care, dupa cum spuneam mai sus, duce la aparitia imbatranirii premature, dar si a altor afectiuni grave.

Cum sa dormi mai putin si sa ai mai multa energie

Nu exista nici o modalitate magica de a-ti creste nivelul de energie in timp ce dormi mai putin. Cu toate acestea, exista cateva tehnici care te vor ajuta sa te odihnesti mai bine dormind doar 7 ore pe noapte. Iata care sunt acestea:

Exercitii fizice. Efectuarea unor exercitii usoare duce la stimularea fluxului de sange in creier. Acest lucru te va face sa dormi noaptea mai bine si sa fi mai odihnit pe timp de zi.

Evitarea ecranelor. Evitarea ecranelor este o tehnica ce nu trebuie sa lipseasca din viata niciunei persoane. Seara, dupa ce te bagi in pat, opreste orice ecran (laptop, tableta, telefon sau televizor). Ecranele emit lumina albastra, care poate interfera cu ritmul natural circadian al corpului si productia de melatonina. Poti citi in schimb cateva pagini dintre-o carte.

Dieta sanatoasa. O dieta sanatoasa, fara grasimi, fara zahar si fara conservanti, te va ajuta nu doar sa fi energic dar si sa te odihnesti mai bine.

Evitarea alcoolului. Alcoolul, mai ales daca este baut seara si in cantitati mari, are un efect sedativ si de reducere a activitatii sistemului nervos central. Chiar daca iti va da o stare de somnolenta, vei avea un somn agitat si neodihnitor intreaga noapte.

Petrecerea timpului in aer liber. Petrecerea timpului in aer liber, chiar si in aceste vremuri, este extrem de benefica pentru organism, dar si pentru un somn odihnitor. Este suficienta o plimbare seara, dupa programul de munca, de 20-30 de minute pentru a te relaxa.

Redu aportul de cofeina. Cofeina este un stimulent puternic care iti da energie pentru mult timp. Unele persoane pot dormi linistite dupa ce beau o cafea, in schimb, cele mai multe, vor fi agitate si nu vor putea adormi. Daca te numeri printre acestea din urma, evita ca dupa ora 5 sa mai consumi cofeina (indiferent ca este cafea, ceai verde sau negru, ori sucuri).

Ce efecte secundare are privarea de somn

Privarea de somn are numeroase reactii adverse. Printre acestea se numara: somnolenta, iritabilitate si schimbari de dispozitie, modificari ale apetitului, cascat frecvent, productivitate slaba si putere de concentrare scazute, imposibilitatea de a retine lucruri sau de a lua decizii.

Daca te confrunti cu unul dintre aceste simptome inseamna ca nu dormi suficient.

Cele patru faze ale somnului - care sunt si cum functioneaza

Somnul are mai multe etape. Pe parcursul noptii, un ciclu de somn este format din patru etape care dureaza aproximativ 90 de minute.

In timpul unei nopti tipice de somn, vei trece prin patru pana la sase cicluri de somn. In cazul in care iti limitezi numarul de ore de somn la patru, vei parcurge doar doua astfel de cilcuri.

Etapele somnului sunt:

Faza 1. Aceasta este cea mai usoara etapa a somnului, care dureaza 1 pana la 5 minute. In aceasta etapa, respiratia si ritmul cardiac incetinesc si muschii se relaxeaza.

Faza 2. Aceasta etapa dureaza aproximativ 30 pana la 60 de minute. Respiratia si ritmul cardiac incetinesc si mai mult, iar temperatura corpului scade.

Faza 3. A treia etapa a somnului este, de asemenea, cunoscuta sub numele de somn profund . Aceasta perioada, care dureaza aproximativ 20 pana la 40 de minute, este momentul in care corpul isi repara tesuturile si celulele deteriorate.

Faza 4 sau somnul REM. REM este etapa asociata cu visarea (momentul in care ochii se misca rapid). Primul ciclu REM dureaza aproximativ 10 minute, iar ultimul poate dura pana la o ora.

