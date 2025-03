Medicii au descoperit o afecțiune alarmantă legată de somnolența diurnă, chiar și după 8 ore de somn

Cercetătorii de la Universitatea din California au descoperit o legătură între somnolența în timpul zilei și un risc de două ori mai mare de demență la femeile în vârstă.

Somnul este esențial pentru sănătatea neurologică, pentru regenerare și pentru consolidarea amintirilor. Demența poate perturba acest proces, ceea ce înseamnă că inclusiv persoanele care dorm opt ore pe noapte s-ar putea să nu beneficieze de un somn de calitate.

Cercetătorii nu pot spune cu certitudine dacă somnul de slabă calitate cauzează demență, prin afectarea proceselor normale de eliminare a deșeurilor din creier, sau dacă degenerarea progresivă a creierului duce la un somn deficitar.

Dr. Yue Leng, epidemiolog la UC San Francisco și specialist în legătura dintre somn și neurodegenerare la vârstnici, a declarat: „Studiul nostru arată că problemele de somn sunt strâns legate de îmbătrânirea cognitivă și ar putea fi un marker timpuriu sau un factor de risc pentru demență la femeile în vârstă de 80 de ani.”

Cercetătorii de la UC San Francisco și UC San Diego au analizat date din Studiul Fracturilor Osteoporotice (SOF), care a inclus femei de peste 65 de ani din Baltimore, Minneapolis, Pittsburgh și Portland, între 1986 și 1988.

Studiul a urmărit 733 de femei, cu o vârstă medie de 83 de ani la început, pe o perioadă de decenii. La începutul cercetării, niciuna dintre participante nu prezenta semne de declin cognitiv.

Începând cu 2002, cercetătorii au început să folosească actigrafe – dispozitive purtate la încheietură, care măsoară mișcarea și înregistrează continuu activitatea de somn și veghe. Femeile le-au purtat timp de trei zile la începutul și sfârșitul studiului.

Testele cognitive efectuate periodic au relevat că peste o treime dintre participante aveau un somn nocturn din ce în ce mai slab (DNS – Declining Nighttime Sleep), ceea ce indica o calitate redusă a somnului. Aproximativ 21% dintre ele prezentau o somnolență diurnă tot mai accentuată (IS – Increasing Sleepiness), iar peste jumătate aveau modele de somn nesănătoase pe parcursul a cinci ani.

În această perioadă, peste 22% dintre femei au dezvoltat tulburări cognitive, iar 13% dintre ele au fost diagnosticate cu demență.

Femeile care s-au încadrat într-unul dintre aceste tipare de somn deficitar aveau un risc de două până la trei ori mai mare de a dezvolta demență, comparativ cu cele care aveau un somn stabil.

Chiar și după ajustarea datelor în funcție de vârstă, nivel de educație și rasă, riscul crescut de demență asociat cu somnolența diurnă a rămas dublu.

Datele actigrafelor au oferit o perspectivă clară asupra modului în care obiceiurile de somn se schimbă odată cu înaintarea în vârstă.

Atât grupul DNS, cât și cel IS dormeau mai mult în timpul zilei, aveau ritmuri circadiene mai slabe și o calitate tot mai proastă a somnului de la an la an.

Ultimele cercetări au fost publicate în jurnalul Neurology.

De-a lungul timpului, cercetătorii au analizat legătura dintre somn și riscul de demență, comparând-o cu dilema „oul sau găina”: determină somnul prost apariția demenței sau demența duce la un somn deficitar?

Un studiu realizat de Harvard Medical School a urmărit 2.800 de persoane de peste 65 de ani și a descoperit că cei care dormeau mai puțin de cinci ore pe noapte aveau un risc dublu de a dezvolta demență, comparativ cu cei care dormeau între șase și opt ore.

Pe de altă parte, tulburările de somn sunt un simptom bine cunoscut al demenței. Persoanele cu această boală neurodegenerativă – dintre care două treimi sunt femei – au dificultăți în a adormi și a menține un somn odihnitor.

De asemenea, petrec mai puțin timp în etapele 3 și 4 ale somnului, când organismul repară țesuturile, întărește sistemul imunitar, procesează amintirile, reface energia și elimină toxinele din creier, scrie dailymail.com.

Dr. Leng subliniază: „Este esențial ca viitoarele studii să analizeze toate aspectele tiparelor zilnice de somn pentru a înțelege mai bine cum influențează acestea riscul de demență pe termen lung.”

