Semnul de alarmă care îți arată că ceva nu este în regulă cu somonul pe care îl cumperi

Când vine vorba de achiziționarea somonului, chiar și cel mai atent cumpărător poate trece cu vederea unele detalii esențiale.

Odată curățat de piele și filetat, identificarea speciei unui pește devine dificilă, mai ales în cazul somonului. Este ca și cum ai încerca să distingi un Merlot de un Cabernet, mai ales dacă nuanța aceea frumoasă de roșu-roz pe ceea ce crezi că este somon sălbatic este, de fapt, rezultatul unei strategii de marketing bine gândite cu somon crescut în ferme.

Un adevăr surprinzător: somonul de crescătorie este, în mod natural, alb. Fermierii adaugă compuși pigmentanți în hrana somonului pentru a crea o nuanță roz înainte de a-l vinde cu eticheta de "sălbatic" în magazine.

Un studiu din 2024 a constatat că 18% dintre mostrele de somon din supermarketuri și restaurante de sushi erau etichetate greșit, în timp ce un studiu anterior a dezvăluit că 43% din somonul etichetat ca "sălbatic" testat în SUA era, de fapt, de crescătorie.

Paul Greenberg, autorul cărții "Four Fish: The Future of the Last Wild Food" (Patru pești: viitorul ultimului aliment sălbatic), oferă o perspectivă asupra acestei realități: "Astăzi, orice produs din specia Salmo salar, cunoscută ca „somonul de Atlantic”, pe care îl găsești în supermarketuri – indiferent dacă este etichetat drept canadian, irlandez, scoțian, chilian sau norvegian – provine din acvacultură. Mai simplu spus, dacă o etichetă menționează „capturat sălbatic Atlantic”, există riscuri mari să fie o fraudă. Pentru a evita fraudele alimentare legate de pește, este important să fii bine informat. Cea mai bună strategie este să te documentezi și să adresezi întrebările potrivite atunci când faci cumpărături.

Verifică eticheta pentru tipurile de somon

Asigură-te că ambalajul identifică tipul de somon.

Sezonul poate fi, de asemenea, un indiciu cu privire la tipul de somon din supermarket. Sezonul somonului durează din mai până la sfârșitul lui septembrie. Nu vei găsi, de obicei, somon proaspăt prins în afara acestui interval. Somonul prins în sălbăticie este mereu disponibil, dar nu întotdeauna proaspăt. Îl poți cumpăra congelat, la conservă sau ambalat – dacă este etichetat corect.

Cum să distingi somonul de crescătorie de cel sălbatic

Un mod simplu de a face diferența între somonul de crescătorie și cel sălbatic este dimensiunea.

Somonul de crescătorie este mai gras și mai cărnos decât cel sălbatic, dar are o aromă mai fadă. De asemenea, are o marmorare a grăsimii mult mai evidentă. Somonul sălbatic este mai slab, mai sănătos și are o textură musculară.

Sfat util: Dacă vezi cuvântul „organic” pe etichetă, cel mai probabil este vorba de somon de crescătorie.

Dacă cumperi un pește întreg, poți verifica și coada. Somonul de crescătorie are o coadă mai mică și mai probabil deteriorată, în timp ce somonul sălbatic are o coadă în formă de evantai.

Folosind aceste indicii, îți va fi mai ușor să identifici eventualele semne de alarmă legate de somonul pe care îl cumperi, scrie yahoo.com.

