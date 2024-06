O sondă din China a adus pe Pământ mostre de roci de pe fața nevăzută a Lunii. ”O realizare inedită în istoria explorării lunare” FOTO VIDEO

Sonda lansată de China la începutul lunii mai pentru a ajunge pe fața nevăzută a Lunii s-a întors marți, 25 iunie, pe Pământ aducând cu ea primele eșantioane prelevate din acea zonă neexplorată până acum.

”La ora locală 14:07 (06:07 GMT), modulul de întoarcere al sondei Chang’e-6 a aterizat” într-o zonă deşertică din provincia Mongolia Interioară (din nordul Chinei) şi „totul funcţionează normal”, a transmis într-un comunicat agenţia spaţială chineză (CNSA), citat de g4media.

