Germanii se tem de un potențial atac al Rusiei împotriva unui stat NATO. Incidentul care a dus la creșterea îngrijorării SONDAJ

Germania vrea să facă un fond de 500 de miliarde euro pentru apărare și infrastructură FOTO: X@Gisipen

Majoritatea germanilor sunt îngrijorați de un potențial atac al Rusiei asupra unei țări NATO, după recenta pătrundere a unor drone în spațiul aerian polonez, arată un sondaj publicat duminică și citat de dpa.

Conform sondajului realizat de institutul Insa pentru ziarul Bild, 62% dintre cei 1.002 respondenți au declarat că se tem de un atac asupra unor țări NATO, cum ar fi Polonia sau Lituania, în timp ce 28% nu se tem, iar 10% nu sunt siguri.

Îngrijorarea vine după ce un atac rus asupra Ucrainei la începutul acestei săptămâni a făcut ca o serie de drone să pătrundă în spațiul aerian polonez - și, prin urmare, al NATO. Forțele aeriene poloneze, sprijinite de alte forțe din NATO, au doborât pentru prima dată mai multe drone.

Cercurile militare consideră că este puțin probabil ca intrarea dronelor să fi fost accidentală. Rămâne neclar dacă dronele au fost programate să atace ținte pe teritoriul NATO sau au fost concepute doar ca o provocare sau un test al apărării aeriene a NATO, comentează dpa.

Sondajul a constatat, de asemenea, că majoritatea germanilor susțin măsuri economice mai dure împotriva Rusiei. Aproximativ 49% au spus că toate livrările de gaze și petrol din Rusia către Uniunea Europeană ar trebui oprite imediat, în timp ce 33% au fost în favoarea continuării livrărilor, 11% au fost nesiguri, iar 7% au spus că nu contează.

În plus, 51% dintre respondenți au declarat că activele ruse înghețate în UE ar trebui folosite pentru a sprijini Ucraina, în timp ce 29% s-au opus, iar 20% au fost nesiguri sau nu au avut nicio opinie.

