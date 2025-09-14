Germanii se tem de un potențial atac al Rusiei împotriva unui stat NATO. Incidentul care a dus la creșterea îngrijorării SONDAJ

Autor: Grigore Dobritoiu
Duminica, 14 Septembrie 2025, ora 21:13
847 citiri
Germanii se tem de un potențial atac al Rusiei împotriva unui stat NATO. Incidentul care a dus la creșterea îngrijorării SONDAJ
Germania vrea să facă un fond de 500 de miliarde euro pentru apărare și infrastructură FOTO: X@Gisipen

Majoritatea germanilor sunt îngrijorați de un potențial atac al Rusiei asupra unei țări NATO, după recenta pătrundere a unor drone în spațiul aerian polonez, arată un sondaj publicat duminică și citat de dpa.

Conform sondajului realizat de institutul Insa pentru ziarul Bild, 62% dintre cei 1.002 respondenți au declarat că se tem de un atac asupra unor țări NATO, cum ar fi Polonia sau Lituania, în timp ce 28% nu se tem, iar 10% nu sunt siguri.

Îngrijorarea vine după ce un atac rus asupra Ucrainei la începutul acestei săptămâni a făcut ca o serie de drone să pătrundă în spațiul aerian polonez - și, prin urmare, al NATO. Forțele aeriene poloneze, sprijinite de alte forțe din NATO, au doborât pentru prima dată mai multe drone.

Cercurile militare consideră că este puțin probabil ca intrarea dronelor să fi fost accidentală. Rămâne neclar dacă dronele au fost programate să atace ținte pe teritoriul NATO sau au fost concepute doar ca o provocare sau un test al apărării aeriene a NATO, comentează dpa.

Sondajul a constatat, de asemenea, că majoritatea germanilor susțin măsuri economice mai dure împotriva Rusiei. Aproximativ 49% au spus că toate livrările de gaze și petrol din Rusia către Uniunea Europeană ar trebui oprite imediat, în timp ce 33% au fost în favoarea continuării livrărilor, 11% au fost nesiguri, iar 7% au spus că nu contează.

În plus, 51% dintre respondenți au declarat că activele ruse înghețate în UE ar trebui folosite pentru a sprijini Ucraina, în timp ce 29% s-au opus, iar 20% au fost nesiguri sau nu au avut nicio opinie.

Trump anunță când va lovi economiei Rusiei prin sancțiuni. Condițiile pe care le impune statelor NATO
Trump anunță când va lovi economiei Rusiei prin sancțiuni. Condițiile pe care le impune statelor NATO
Președintele american Donald Trump s-a declarat sâmbătă, 13 septembrie, pregătit să impună sancțiuni majore împotriva Rusiei atunci când toate țările din NATO se vor pune de acord și...
Rusia nu ar ataca un stat NATO, ”nu este niciun semnal”, susține ministrul Apărării Ionuț Moșteanu
Rusia nu ar ataca un stat NATO, ”nu este niciun semnal”, susține ministrul Apărării Ionuț Moșteanu
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat că nu este niciun semnal că Federaţia Rusă ar putea ataca un stat membru NATO şi a adăugat că nu crede că acest lucru se va întâmpla. El...
#sondaj de opinie, #Germania, #Rusia, #NATO , #Razboi Ucraina
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
I-au gasit inlocuitor lui Cristi Chivu la Inter, a doua zi dupa infrangerea cu Juventus
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Romanul de 2.800.000Euro s-a intors! Urmeaza inca o veste importanta

Ep. 128 -Și-au crescut salariile cu 40%

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Închisoare pe viață pentru un bărbat care și-a ucis mama. Motivul halucinant: ”Nu am vrut. Pur și simplu, mi-am pierdut capul”
  2. Putin testează reacția NATO. Ministrul Apărării: ”Va trebui să ne obișnuim cu dronele rusești”
  3. Incident aviatic în Polonia: O aeronavă a derapat de pe pistă la aterizare. Pasagerii au fost evacuați VIDEO
  4. Tragedie la un spectacol aerian: Doi piloți au murit după prăbușirea unui avion de mici dimensiuni VIDEO
  5. Germanii se tem de un potențial atac al Rusiei împotriva unui stat NATO. Incidentul care a dus la creșterea îngrijorării SONDAJ
  6. Asasinarea lui Charlie Kirk marchează o cotitură periculoasă în spirala violenței politice din Statele Unite ANALIZĂ
  7. Noi alerte de vreme severă imediată. Județele în care se strică brusc vremea în orele următoare UPDATE
  8. Schimbare bruscă în sectorul aerian. Demisii în bloc la Asociația Aeroporturilor: Președintele și echipa executivă pleacă
  9. Drona rusească intrată în spațiul aerian al României reprezintă „o violare a suveranității”. Ce a transmis MAE Rusiei prin ambasador
  10. Condițiile în care elevii și studenții ar putea primi din nou bursele de performanță. Anunțul ministrului Educației