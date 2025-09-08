Peste jumătate dintre români consideră că apartenența la UE nu limitează independența națională. Ce cred votanții PSD și AUR - sondaj INSCOP

Autor: Monica Vasilescu
Luni, 08 Septembrie 2025, ora 12:51
Peste jumătate dintre români consideră că apartenența la UE nu limitează independența națională. Ce cred votanții PSD și AUR - sondaj INSCOP
Oameni pe o stradă Foto: Pixabay

Mai mult de jumătate dintre români apreciază că apartenența României la Uniunea Europeană nu limitează în mod excesiv independența națională, relevă datele unui sondaj INSCOP Research, realizat la comanda think-tankului Polithink. Cercetarea face parte dintr-un studiu sociologic amplu ce va fi prezentat integral mâine, 9 septembrie 2025, în cadrul primei ediții a Statecraft Lab, eveniment organizat de Polithink.

Opiniile românilor despre UE

Potrivit sondajului, 52,4% dintre respondenți consideră că apartenența la Uniunea Europeană NU limitează prea mult independența națională, în timp ce 38,1% cred contrariul.

Analiza pe categorii arată că percepția potrivit căreia apartenența la UE limitează independența este mai puternică în rândul votanților PSD și AUR, al persoanelor între 45 și 59 de ani și al angajaților din sectorul public.

În schimb, sprijinul pentru apartenența la UE fără a o percepe ca o limitare vine în special din partea votanților PNL și USR, a persoanelor cu studii superioare, a locuitorilor din București și a celor cu venituri reduse.

„Evaluarea confirmă orientarea pro-occidentală a celei mai mari părți a populației României. Pe de altă parte, declinări ideologice interne, fie ele autentice, fie asemănătoare cu narațiunile subversive unor puteri ostile Uniunii Europene, influențează opiniile românilor cu privire la raportul național-european”, a declarat Remus Ștefureac, director INSCOP Research.

Rezultatele complete ale sondajului vor fi prezentate la Statecraft Lab, un eveniment de referință inițiat de think-tankul Polithink, dedicat dialogului dintre tehnologie, diplomație și guvernanță. Prima ediție include două paneluri tematice: E-Governing Romania: Accelerarea digitalizării prin exemple europene de succes.

Metodologie

Datele au fost culese în perioada 4 – 10 august 2025 prin interviuri telefonice (metoda CATI), pe baza unui chestionar aplicat unui eșantion stratificat de 1107 persoane, reprezentativ pentru populația adultă neinstituționalizată a României. Marja maximă de eroare este de ±2,95%, la un nivel de încredere de 95%.

