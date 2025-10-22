Peste jumătate români cred că pandemiile și crizele economice sunt provocate de ”grupuri de putere secrete” SONDAJ

Peste jumătate dintre români cred că ”grupuri de putere secrete” produc pandemii și crize economice FOTO /Grok AI

Peste jumătate dintre români cred că „pandemiile sau crizele economice sunt rezultatul planurilor unor grupuri de putere secrete”, arată studiul INSCOP „România între Magie și Ezoterie”. O parte și mai mare dintre participanții la studiul de amploare cred că România este controlată în secret de puteri externe.

Studiul „România între Magie și Ezoterie” a dezvăluit deja că unul din 4 români crede că extratereștrii au venit deja pe Pământ și că omenirea nu a ajuns niciodată pe Lună.

58.4% dintre cei intervievați cred că „Pandemiile sau crizele economice sunt rezultatul planurilor unor grupuri de putere secrete”, în timp ce 34.1% sunt de părerea contrarie. 7.3% nu știu sau nu pot aprecia, iar 0.2% nu răspund.

Sunt de acord cu afirmația dată mai ales: votanții AUR, persoanele cu educație primară, locuitorii din mediul rural. Își exprimă dezacordul în special: votanții PNL și USR, tinerii sub 30 de ani, persoanele cu educație superioară, locuitorii din București, se arată în studiul publicat pe informat.ro.

Conspirația unui control secret extern asupra României

Ads

61.4% dintre participanții la sondaj cred că „România este o țară unde puteri externe controlează în secret deciziile importante”. 30.6% nu sunt de acord cu această afirmație, 7.6% nu știu sau nu pot aprecia, iar 0.3% nu răspund.

Sunt de acord cu afirmația dată mai ales: votanții PSD și AUR, persoanele cu educație primară. Își exprimă dezacordul în special: votanții PNL și USR, tinerii sub 30 de ani, persoanele cu studii superioare, locuitorii din București și din urbanul mare.

Conspirații legate de manipularea populației prin tehnologii

55.6% dintre respondenți sunt de acord cu afirmația „Tehnologiile moderne (5G, inteligența artificială) sunt folosite pentru a manipula populația”. 37.9% își exprimă dezacordul, 6.3% nu știu sau nu pot aprecia, iar 0.2% nu răspund.

Sunt de acord cu afirmația dată mai ales: votanții PSD și AUR, persoanele de peste 60 de ani, cei cu educație primară. Își exprimă dezacordul în special: votanții USR, persoanele cu educație superioară, locuitorii din București.

Ads

BAROMETRUL Informat.ro – INSCOP Research „România între Magie și Ezoterie” a fost realizat de INSCOP Research la comanda platformei de știri Informat.ro în parteneriat cu think-tankul Strategic Thinking Group.

Metodologie: Datele au fost culese în perioada 6-10 octombrie 2025. Metoda de cercetare: interviu prin intermediul chestionarului. Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu, stratificat fiind de 1100 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 2.95%, la un grad de încredere de 95%.

Ads