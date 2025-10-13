O explicație pentru scorul AUR din ultimul sondaj: "Avem fix 40-45% care votează clar și repetat pentru pomeni de la stat, pentru ceaușism târziu"

Autor: Mihai Diac
Luni, 13 Octombrie 2025, ora 20:30
O explicație pentru scorul AUR din ultimul sondaj: "Avem fix 40-45% care votează clar și repetat pentru pomeni de la stat, pentru ceaușism târziu"
Cel mai recent sondaj politic din România, sondaj conform căruia partidul AUR ar obține 40 la sută din voturile cetățenilor români, este comentat în termeni ironici de Andrei Caramitru.

Într-un mesaj postat pe Facebook la data de 13 octombrie, Caramitru susține că procentul estimat pentru AUR "e nimic nou sub soare, doar o noua etichetă pe o problemă veche".

"Problema noastră structurală e ca de peste 30 de ani avem fix 40-45% care votează clar și repetat pentru pomeni de la stat, pentru status quo în ceausism târziu. E un bazin constant de 40-45%", consideră Andrei Caramitru.

El este de părere că bazinul de votanți ai AUR a crescut prin preluarea unei părți din electoratul PSD, ca urmare a faptului că PSD și-a schimbat oarecum orientarea, "cotind spre o zona mai civilizată".

"De fapt - ce se întâmplă e ca PSD - cotind spre o zonă mai civilizată non-Dragnea - rețelele ceaușiste, interlope, primarii rurali, asistații social, si cei foarte mulți care își doresc non-civilizație au mers către altceva, care se cheamă cg/aur, și care reprezintă zona Năstase / Vadim / Oprea / Dan Diaconescu / Dragnea veche. E simplu", susține Caramitru.

Sondajul la care se referă acesta a fost realizat de INSCOP Research în perioada 6 - 10 octombrie 2025. Rezultatele sondajului susțin că AUR ar obține 40 la sută dintre voturi, fiind urmat de PSD cu 17,6%, PNL cu 14,8% și USR cu 11,5%.

