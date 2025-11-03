Luptă strânsă pentru București. Ciucu, Băluță și Drulă, despărțiți de doar câteva procente. SONDAJ la comanda PNL

Autor: Andreea Deaconescu
Luni, 03 Noiembrie 2025, ora 10:48
2910 citiri
Luptă strânsă pentru București. Ciucu, Băluță și Drulă, despărțiți de doar câteva procente. SONDAJ la comanda PNL
Își aleg bucureștenii primarul pe 7 decembrie Foto Hepta

Un nou sondaj de opinie realizat în București schimbă calculele pentru alegerile locale din decembrie. Potrivit cercetării sociologice efectuate de Novel Research la comanda PNL, actualul primar al Sectorului 6, Ciprian Ciucu, se află pe primul loc în preferințele electoratului pentru funcția de primar general al Capitalei.

Ciucu ar obține 26,4% din voturile bucureștenilor care și-au exprimat o opțiune clară, fiind urmat îndeaproape de Daniel Băluță, reprezentantul PSD, cu 24,5%. Pe locul al treilea se află Cătălin Drulă, liderul USR, creditat cu 18,7%, iar pe poziția a patra apare Anca Alexandrescu, candidat independent, care ar primi 15% din voturi. Ana-Maria Ciceală, din partea partidului SENS, este cotată cu 4,9%, potrivit G4 Media.

Alegerile pentru Primăria Generală a Municipiului București sunt programate pe 7 decembrie și, ca și în scrutinul precedent, se vor desfășura într-un singur tur de scrutin, fapt care face ca fiecare vot să conteze în ecuația finală.

Alți lideri politici care se bucură de popularitate în București

Rezultatele sondajului liberalilor oferă și o perspectivă asupra imaginii generale a liderilor politici în rândul bucureștenilor. În topul popularității se află premierul Ilie Bolojan, care se bucură de cea mai bună imagine publică: 47,1% dintre respondenți au o părere bună sau foarte bună despre acesta.

Pe următoarele locuri se situează președintele Nicușor Dan, cu 46,4%, urmat de Ciprian Ciucu, Daniel Băluță, Traian Băsescu, Cristian Popescu Piedone, Stelian Bujduveanu, Cătălin Drulă și George Simion.

Sondajul a fost realizat telefonic, pe un eșantion de 1.001 persoane din municipiul București, în perioada 24 – 31 octombrie 2025.

Bolojan, în pericol să piardă șefia PNL dacă Ciucu nu câștigă la București. Se fac planuri de salvare. „USR l-ar putea abandona pe Drulă, așa cum a făcut cu Lasconi”
Bolojan, în pericol să piardă șefia PNL dacă Ciucu nu câștigă la București. Se fac planuri de salvare. „USR l-ar putea abandona pe Drulă, așa cum a făcut cu Lasconi”
Alegerile parțiale pentru Primăria București, care vor avea loc pe 7 decembrie, s-ar putea dovedi un punct de cotitură pentru mai mulți actori politici dar și un moment final al...
Nicușor Dan l-a „uns” pe Cătălin Drulă drept succesorul preferat la Primărie. A mers la lansarea candidaturii acestuia: „Mafia imobiliară a dezvoltat sectoarele din București”
Nicușor Dan l-a „uns” pe Cătălin Drulă drept succesorul preferat la Primărie. A mers la lansarea candidaturii acestuia: „Mafia imobiliară a dezvoltat sectoarele din București”
Președintele Nicușor Dan a participat la evenimentul de lansare a candidaturii lui Cătălin Drulă pentru funcția de primar al Capitalei. Acesta a vorbit despre problemele pe care le are...
#sondaj primarie Bucuresti, #ciprian ciucu, #Daniel Baluta, #catalin drula , #alegeri primaria bucuresti 2025
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Noul Donbas al Ucrainei. Cum se transforma Transcarpatia, regiunea de la granita cu Romania unde traiesc si multi etnici romani, intr-un centru industrial
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
E celebra si are milioane Euro, dar nu-si gaseste partener. Batjocorita dupa ce si-a facut cont pe o aplicatie de dating

Ep. 151 - Călin Georgescu nu are voie să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Ședință în CSAT după semnarea contractului cu compania de armament Rheinmetall. Anunțul premierului Bolojan VIDEO
  2. Drulă-succesorul și despre suspendarea președintelui
  3. Luptă strânsă pentru București. Ciucu, Băluță și Drulă, despărțiți de doar câteva procente. SONDAJ la comanda PNL
  4. AUR poate decide soarta alegerilor pentru Primăria București. Cum îi forțează Anca Alexandrescu mâna lui George Simion. „Bazinul lor electoral e de cel puțin 25-30%”
  5. Ministrul Finanţelor crede că anul viitor este anul PNRR-ului. "Nu ne mai întâlnim cu aşa ceva"
  6. UPDATE Ilie Bolojan nu se prezintă în Parlament la solicitarea AUR și PSD. Programul de luni al premierului prezentat de Biroul de presă al Guvernului
  7. "Imoral". Simion, reacție furibundă după participarea președintelui la lansarea candidaturii lui Cătălin Drulă la Primăria Capitalei. "În alte vremuri, ar fi fost suspendat"
  8. CTP condamnă atacurile PSD la premier, după anunțul retragerii trupelor SUA din România. "Mai bine o s*g la licuriciul mai mare"
  9. Sondajul care promite o majoritate AUR-PSD în Parlament. Partidul lui Simion, votat de peste o treime dintre români dacă alegerile ar fi duminica viitoare SONDAJ
  10. Cine a stat "lângă alde Ciucă, Ciolacu, Antonescu", avertizați de Dominic Fritz. "Cei care l-au atacat pe Nicușor Dan nu pot avea pretenții acum să fie succesorul lui"