Luptă strânsă pentru București. Ciucu, Băluță și Drulă, despărțiți de doar câteva procente. SONDAJ la comanda PNL

Un nou sondaj de opinie realizat în București schimbă calculele pentru alegerile locale din decembrie. Potrivit cercetării sociologice efectuate de Novel Research la comanda PNL, actualul primar al Sectorului 6, Ciprian Ciucu, se află pe primul loc în preferințele electoratului pentru funcția de primar general al Capitalei.

Ciucu ar obține 26,4% din voturile bucureștenilor care și-au exprimat o opțiune clară, fiind urmat îndeaproape de Daniel Băluță, reprezentantul PSD, cu 24,5%. Pe locul al treilea se află Cătălin Drulă, liderul USR, creditat cu 18,7%, iar pe poziția a patra apare Anca Alexandrescu, candidat independent, care ar primi 15% din voturi. Ana-Maria Ciceală, din partea partidului SENS, este cotată cu 4,9%, potrivit G4 Media.

Alegerile pentru Primăria Generală a Municipiului București sunt programate pe 7 decembrie și, ca și în scrutinul precedent, se vor desfășura într-un singur tur de scrutin, fapt care face ca fiecare vot să conteze în ecuația finală.

Ads

Alți lideri politici care se bucură de popularitate în București

Rezultatele sondajului liberalilor oferă și o perspectivă asupra imaginii generale a liderilor politici în rândul bucureștenilor. În topul popularității se află premierul Ilie Bolojan, care se bucură de cea mai bună imagine publică: 47,1% dintre respondenți au o părere bună sau foarte bună despre acesta.

Pe următoarele locuri se situează președintele Nicușor Dan, cu 46,4%, urmat de Ciprian Ciucu, Daniel Băluță, Traian Băsescu, Cristian Popescu Piedone, Stelian Bujduveanu, Cătălin Drulă și George Simion.

Sondajul a fost realizat telefonic, pe un eșantion de 1.001 persoane din municipiul București, în perioada 24 – 31 octombrie 2025.

Ads