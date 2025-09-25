AUR urcă, PSD se clatină: „Nu este înțelept să le cântăm prohodul. De cel puțin 15-20 ani se tot anunță moartea acestui partid”

PSD traversează una dintre cele mai complicate perioade de după 2000, confruntându-se cu scăderi semnificative în sondaje și cu un electorat tot mai tentat să migreze către AUR, partidul care profită de nemulțumirile economice și sociale ale românilor. Potrivit sondajelor recente, scorurile PSD variază între 16% și 23%, în funcție de metodologie și momentul culegerii datelor, ceea ce reflectă o instabilitate care, deși nu pune în pericol existența partidului, semnalează o alarmă privind capacitatea liderilor de a-și menține electoratul tradițional.

În același timp, AUR s-a consolidat într-un ritm rapid și atinge cote electorale de 35%-40%, câștigând teren în zonele urbane mici și mijlocii, dar și în rândul anumitor segmente rurale, grație mesajelor populiste, patriotice și anti-sistem, care rezonează puternic cu o parte din populație dezamăgită de partidele clasice.

Analistul politic și expertul în comunicare Cristian Roșu a comentat pentru Ziare.com decăderea temporară a PSD și scenariul puțin probabil al prăbușirii sale, chiar dacă partidul se confruntă în prezent cu dificultăți de imagine și fluctuații în sondaje.

Cristian Roșu reamintește că PSD deține în continuare o rețea organizațională solidă, un electorat fidel în multe zone rurale și mici urbane și capacitatea de a mobiliza resurse pe care alții nu le au. Cheia revenirii PSD constă în repoziționarea partidului ca „scut social” într-o perioadă marcată de austeritate și incertitudine economică, demonstrând că poate proteja categoriile vulnerabile, poate menține serviciile publice de bază și poate promova echitatea socială.

„De cel puțin 15-20 ani se tot anunță moartea acestui partid, iar de fiecare dată PSD a revenit”

Analistul politic este de părere că, deși PSD traversează o perioadă dificilă și trebuie să fie atent la tendințele electorale, acest partid rămâne un jucător important pe scena politică, având resursele și experiența necesare pentru a se redresa.

„În realitate, scorurile PSD în sondaje fluctuează destul de mult, între 16% și 23%, în funcție de institut, metodologie și momentul culegerii datelor. Același lucru e valabil și pentru PNL și USR.

Singura constantă notabilă în ultimele luni este AUR – care a reușit să se stabilizeze peste 35%, uneori chiar la 40%, pe fondul unei nemulțumiri economice și sociale tot mai largi. Cu toate acestea, nu este înțelept să cântăm prohodul PSD. De cel puțin 15-20 de ani se tot anunță moartea acestui partid, iar de fiecare dată PSD a revenit. Are o rețea organizațională solidă, un electorat fidel în multe zone rurale și mici urbane, și capacitatea de a mobiliza resurse instituționale și sociale pe care alții nu le au”, a opinat Cristian Roșu pentru Ziare.com.

Riscul pentru PSD: pierderea identității

Potrivit analistului, adevăratul pericol pentru PSD nu este ieșirea de pe scena politică, ci diluarea profilului său tradițional. Cristian Roșu consideră că partidul ar putea să-și revină dacă va reuși să se repoziționeze corect în actualul context economic și social.

„Riscul pentru PSD nu este dispariția ca actor electoral, ci diluarea identității sale. PSD este, prin definiție, un partid de stânga – dar de stânga economică, nu de stânga ideologică sau culturală. Iar România are nevoie de această zonă: un partid capabil să susțină echitatea socială, intervenția statului în economie, protecția categoriilor vulnerabile și menținerea serviciilor publice de bază.

Aceasta este funcția istorică și democratică a stângii economice într-o societate europeană modernă. Un pericol real, însă, îl reprezintă alunecarea PSD către un conservatorism dur și spre un iliberalism de inspirație estică. De la un PSD pro-european și social există riscul mutației către un PSD militant religios, cu accente anti-liberale.

Dacă PSD înțelege aceste riscuri și reușește să se repoziționeze ca „scut social” într-o guvernare dominată de austeritate, atunci are șanse reale de redresare și chiar de reconsolidare până la alegeri”, a mai spus Cristian Roșu pentru Ziare.com.

