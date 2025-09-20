AUR defilează în preferințele românilor: procent aproape cât PSD, PNL și USR la un loc. SOS și POT nu ar mai prinde loc în Parlament SONDAJ

Autor: Dan Istratie
Sambata, 20 Septembrie 2025, ora 13:30
AUR defilează în preferințele românilor: procent aproape cât PSD, PNL și USR la un loc. SOS și POT nu ar mai prinde loc în Parlament SONDAJ
Ce popularitate au partidele politice. captură video /digi24.ro

Partidul condus de George Simion își menține avansul în preferințele românilor, potrivit unui sondaj Avangarde făcut public sâmbătă, care arată că formațiunea ar strânge un număr de voturi apropiat de totalul adunat de primele trei partide aflate la guvernare. Sondajul Avangarde, despre care institutul precizează că a fost autofinanțat, a fost realizat în perioada 9–18 septembrie 2025, pe un eșantion de 1.300 de persoane, prin metoda CATI (telefonic), cu o eroare maximă admisă a datelor de ±2,3%, la un grad de încredere de 95%.

Cercetarea sociologică plasează AUR pe prima poziție, urmat de partidele tradiționale PSD și PNL, în ipoteza în care duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare. Dintre respondenții care au indicat o preferință politică (64% din total), ierarhia partidelor este următoarea:

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) – 41%

Partidul Social Democrat (PSD) – 19%

Partidul Național Liberal (PNL) – 13%

Uniunea Salvați România (USR) – 12%

Uniunea Democrată a Maghiarilor din România (UDMR) – 6%

Alte partide sunt cotate cu 2% sau chiar mai puțin, inclusiv POT și SOS România, care în 2024 a atins pragul electoral, prag care reprezintă numărul minim de voturi valabil exprimate necesar pentru reprezentarea parlamentară. Potrivit datelor sondajului Avangarde, PSD, PNL și USR ar însuma 44% din voturi, cu trei procente peste formațiunea condusă de George Simion, creditată cu 41%.

Cresc tensiunile în coaliție pe tema „demisiei” lui Bolojan. „PSD nu este de natură să arate mușchii pentru picarea unui guvern”
Cresc tensiunile în coaliție pe tema „demisiei” lui Bolojan. „PSD nu este de natură să arate mușchii pentru picarea unui guvern”
Liberalii au venit cu o replică, după ce primarul PSD al Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a declarat vineri, 19 septembrie, că, dacă premierul își dă demisia, nu va fi nicio criză în...
Peste 200 de parlamentari încasează cash cei 35.000 de lei din suma forfetară. Sunt obligați să ofere documente justificative doar pentru jumătate din bani
Peste 200 de parlamentari încasează cash cei 35.000 de lei din suma forfetară. Sunt obligați să ofere documente justificative doar pentru jumătate din bani
Din totalul de 464 de parlamentari din legislația curentă, peste 200 de deputați și senatori aleg să primească în mână, nu pe card, suma forfetară, în valoare de aproximativ 35.000 lei....
