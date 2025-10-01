Cât de mulțumiți sunt europenii de UE? Cele trei probleme care dezvăluie presiunea pe care o simt oamenii în viața de zi cu zi SONDAJ

Cât de mulțumiți sunt europenii de UE? FOTO Pixabay

Cetățenii UE rămân mulțumiți de apartenența la blocul comunitar, dar există loc de îmbunătățiri, în special în ceea ce privește abordarea costului vieții.

Simt cetățenii Uniunii Europene că prioritățile și principalele nevoi le sunt satisfăcute de bloc? Cel mai recent sondaj Eurobarometru din primăvara anului 2025 al Parlamentului European prezintă o imagine destul de pozitivă, cu o aprobare prudentă, combinată cu o cerere clară de mai multe acțiuni, scrie Euronews.

Europenii încă văd Uniunea Europeană ca pe o forță de stabilitate într-o lume turbulentă, aproape trei sferturi (73%) afirmând că țara lor beneficiază de pe urma apartenenței. Acesta este unul dintre cele mai ridicate niveluri înregistrate vreodată.

Majoritatea oamenilor simt, de asemenea, că UE le influențează viața de zi cu zi, deși acest lucru nu este universal considerat un lucru bun. Jumătate dintre respondenți (50%) spun că impactul este pozitiv, 31% îl descriu nici ca fiind bun, nici rău, iar 18% consideră influența UE ca fiind negativă.

Între timp, încrederea în UE este în creștere, deoarece puțin peste jumătate (52%) dintre europeni au declarat că au o imagine pozitivă despre bloc.

Acesta este un nivel atins doar de două ori în ultimele două decenii (în 2021 și 2022). Între timp, 42% consideră că UE se îndreaptă în direcția corectă, în creștere cu șapte puncte procentuale față de începutul anului 2025.

Optimismul cu privire la viitor este, de asemenea, puternic: două treimi dintre cetățeni declară că sunt optimiști în ceea ce privește așteptările UE, procentul crescând la 72% în rândul tinerilor cu vârste cuprinse între 15 și 24 de ani.

Provocări economice

Însă satisfacția nu este același lucru cu mulțumirea. Când au fost întrebați pe ce ar trebui să se concentreze UE, respondenții europeni au fost foarte clari.

Costul vieții și inflația rămân principalele preocupări, menționate de 41% dintre respondenți. Acestea sunt urmate de apărare și securitate (34%) și lupta împotriva sărăciei și excluziunii sociale (31%).

Aceste trei probleme singure dezvăluie presiunea pe care o simt europenii în viața de zi cu zi: tensiunea economică, instabilitatea globală și inegalitatea tot mai mare.

Un aspect crucial este că mulți cetățeni au indicat că nu doresc doar ca UE să observe aceste provocări; ci doresc ca aceasta să facă mai mult.

Nu mai puțin de 90% cred că statele membre ale UE ar trebui să fie mai unite în abordarea provocărilor globale, iar 68% au susținut că UE însăși ar trebui să își asume un rol mai important în protejarea cetățenilor de crizele globale și amenințările la adresa securității.

Dorința unei UE mai capabile și mai receptive trece prin criterii de vârstă și sex, în timp ce atitudinea politică este unul dintre puținele puncte de acord aproape universal pe întreg continentul.

Și această cerere pentru acțiuni mai puternice este însoțită de un apel pentru un control democratic sporit, deoarece un procent covârșitor de 91% dintre europeni consideră că Parlamentul European ar trebui să aibă acces deplin la informațiile și instrumentele necesare pentru a supraveghea cheltuielile UE.

Protejarea democrațiilor

În același timp, 85% susțin corelarea alocării fondurilor UE cu respectarea de către o țară a statului de drept și a principiilor democratice. Cu alte cuvinte, sprijinul pentru unitatea și investițiile UE este ridicat, dar cetățenii își doresc controale și echilibru, transparență și echitate.

În ceea ce privește bugetul pe termen lung al UE, doar 36% dintre respondenți au declarat că au auzit despre Cadrul Financiar Multianual (CFM), dar au încă opinii ferme despre cum ar trebui să funcționeze acesta.

Peste trei sferturi (78%) consideră că mai multe proiecte viitoare ar trebui finanțate în comun la nivelul UE, mai degrabă decât să fie lăsate la latitudinea unor țări individuale.

Între timp, 73% spun că susțin crearea de noi surse de venit specifice UE, cum ar fi taxele pe emisiile de gaze cu efect de seră sau pe profiturile companiilor, pentru a reduce dependența de contribuțiile naționale.

Există, de asemenea, un sprijin puternic pentru asigurarea unei bune gestionări a fondurilor bugetare. Peste 90% dintre cetățeni au considerat transparența, eficiența, flexibilitatea și trasabilitatea ca fiind aspecte esențiale ale modului în care ar trebui să funcționeze bugetul UE.

