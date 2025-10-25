Instituția din România care rămâne cu cel mai ridicat nivel de încredere. Cine e pe locul 2 - SONDAJ

Armata rămâne instituția cu cel mai ridicat nivel de încredere - FOTO: inscop.ro

Armata continuă să fie instituția în care românii au cea mai mare încredere, potrivit unui sondaj realizat de INSCOP Research în colaborare cu Informat.ro. Potrivit datelor din Barometrul Încrederii în instituțiile naționale, 63% dintre respondenți declară că au „foarte multă” sau „destul de multă” încredere în Armată.

În clasamentul pe segmente de populație, se remarcă diferențe semnificative între categoriile socio-demografice și orientările politice: Simpatizanții PSD și PNL manifestă cel mai ridicat nivel de încredere în Armată, cu 77%, fiecare.

În rândul alegătorilor USR, încrederea scade la 63%, iar în cazul AUR, la 57%.

Analiza pe profiluri arată că bărbații au o încredere de 65%, în timp ce femeile se declară încrezătoare în proporție de 62%.

Pe grupe de vârstă, cea mai mare încredere o manifestă persoanele de peste 60 de ani (72%), în timp ce tinerii între 18 și 29 de ani se situează la doar 52%.

După nivelul de educație, cei cu studii primare (68%) și medii (63%) au mai multă încredere decât cei cu studii superioare (56%).

La nivel teritorial, diferențele sunt moderate: Ruralul rămâne segmentul cu cel mai mare grad de încredere, 69%, urmat de orașele mici (61%), orașele mari peste 90.000 de locuitori (59%)

și Bucureștiul (54%).

Pe rețelele de socializare, nivelul de încredere în Armată scade sub media națională: Facebook – 58%, TikTok – 55%, Instagram – 54%.

De asemenea, în funcție de sectorul profesional, angajații la stat au un nivel de încredere de 60%, iar cei din mediul privat, 58%.

În toate măsurătorile din ultimul deceniu, Armata s-a menținut constant în topul instituțiilor publice în care românii au încredere, alături de Biserică. Specialiștii explică această stabilitate prin percepția de neutralitate politică și prin rolul esențial al Armatei în structurile NATO, într-un context regional marcat de tensiuni de securitate.

