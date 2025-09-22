Sondajul care dă fiori partidelor tradiționale. Câți români sunt dispuși să voteze un partid nou la următoarele alegeri și câți ar vrea înlocuirea celor existente

Autor: Grigore Dobritoiu
Luni, 22 Septembrie 2025, ora 12:21
320 citiri
Sondajul care dă fiori partidelor tradiționale. Câți români sunt dispuși să voteze un partid nou la următoarele alegeri și câți ar vrea înlocuirea celor existente
Ștampile de vot CNA FOTO Facebook/AEP

Un sondaj de opinie realizat de INSCOP și făcut public luni, 22 septembrie, arată că 55,1% dintre respondenți sunt de părere că partidele existente în România ar trebui înlocuite cu altele noi, în timp ce 50% sunt dispuși să voteze un partid nou la următoarele alegeri din România.

„Nivelul ridicat al nemulțumirii populației față de actualele partide politice, evidențiat prin cei 55% dintre români care declară că și-ar dori dispariția acestora și înlocuirea cu partide noi și 50% care declară că ar vota un partid nou înființat sugerează nu doar o criză de încredere în clasa politică tradițională, ci și o dorință de resetare structurală a sistemului politic, ce depășește simpla nemulțumire punctuală față de guvernare”, afirmă într-o postare pe Facebook Remus Ștefureac, director al INSCOP.

Astfel, sondajul realizat în perioada 1-9 septembrie 2025 arată că 55,1% dintre respondenți sunt „de acord” că partidele existente ar trebui să dispară și să fie înlocuite cu altele noi, în timp ce 40,7% sunt în „dezacord”, iar 4,1% nu au știut sau nu au răspuns la întrebare.

Datele arată că 45% dintre alegătorii PSD își doresc schimbarea partidelor cu unele noi, 34% dintre alegătorii PNL și 33% dintre cei ai USR. Cei mai mulți sunt alegătorii AUR, 71%.

În ceea ce privește vârsta respondenților, procentele celor care doresc schimbarea partidelor cu unele noi sunt mari în toate categoriile, mai ales 18-29, 62%. 58% sunt în segmentul 30-44, 51% în segmentul 45-59 și 52% în rândul celor de peste 60 de ani.

Sondajul mai arată că 50,6% dintre respondenți ar fi dispuși să voteze cu un partid nou la următoarele alegeri, 28,8% nu ar vota un partid nou înființat, iar 19,9% nu sunt hotărâți.

38% dintre alegătorii PSD ar vota un partid nou la următoarele alegeri, iar numărul acestora este mai mare în rândul alegătorilor PNL, USR și AUR, 44%, 50%, respectiv 60%.

Din nou, tinerii par cei mai dispuși să voteze un partid nou la următoarele alegeri, 64% în segmentul de vârstă 18-29 și 57% în segmentul 30-44.

„Mai mult decât atât, comparativ cu situația din urmă cu 10 ani, crește puternic ponderea celor care ar vota un partid nou, de la aproximativ 30% în 2015, la 50% în 2025, ceea ce confirmă, cel puțin declarativ, o disponibilitate foarte ridicată a românilor de a transforma nemulțumirile și frustrările în acțiune politică”, mai spune Remus Ștefureac.

BAROMETRUL Informat.ro – INSCOP Research, care este un sondaj de opinie lunar, este realizat de INSCOP Research la comanda platformei de știri Informat.ro în parteneriat cu think-tankul Strategic Thinking Group.

Datele au fost culese în perioada 1-9 septembrie 2025. Metoda de cercetare: interviu prin intermediul chestionarului. Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu, stratificat fiind de 1103 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 2,95%, la un grad de încredere de 95%.

74,2% dintre români susțin introducerea stagiului militar pe bază de voluntariat - Sondaj INSCOP Research
74,2% dintre români susțin introducerea stagiului militar pe bază de voluntariat - Sondaj INSCOP Research
Trei sferturi dintre români au o părere bună despre introducerea în România a stagiului militar pe bază de voluntariat, arată cea de-a treia ediție a BAROMETRULUI Informat.ro – INSCOP...
Celebra publicație Bloomberg dezvăluie cum vrea Rusia să preia controlul în Republica Moldova, după alegerile din 28 septembrie
Celebra publicație Bloomberg dezvăluie cum vrea Rusia să preia controlul în Republica Moldova, după alegerile din 28 septembrie
Rusia a elaborat un plan complex pentru a influența alegerile din Republica Moldova și a împiedica guvernul pro-european să mențină țara pe calea aderării la UE, potrivit documentelor...
#sondaj, #partide politice, #alegeri, #inscop , #stiri politice
